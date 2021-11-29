Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz'e son veda

Kanser ve beyin tümörü hastalıkları nedeniyle bir süredir tedavi altında olan Mustafa Cengiz'den dün acı haber gelmişti.
CENGİZ'E SON VEDA
Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, dün İstanbul'da tedavi gördüğü bir hastanede yaşamını yitirmişti.
Galatasaray Kulübü yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü 37'nci Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımız'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer vermişti.
ULUS MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK