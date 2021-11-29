Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 29.11.2021 15:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.11.2021 15:49
    ABONE OL

    Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz'e son veda

    Son dakika haberi! Kanser ve beyin tümörü hastalıkları nedeniyle bir süredir tedavi altında olan Mustafa Cengiz'den dün acı haber gelmişti. Cengiz, Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nden son yolculuğuna uğurlanıyor. Başkan Erdoğan da cenaze namazına katılıyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Mustafa Cengiz’e son veda

    Kanser ve beyin tümörü hastalıkları nedeniyle bir süredir tedavi altında olan Mustafa Cengiz'den dün acı haber gelmişti.



    CENGİZ'E SON VEDA

    ASpor CANLI YAYIN


    Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, dün İstanbul'da tedavi gördüğü bir hastanede yaşamını yitirmişti.



    Galatasaray Kulübü yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü 37'nci Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımız'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer vermişti.




    ULUS MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK


        Galatasaray'ın 37. Başkanı Mustafa Cengiz'in cenaze töreni, Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak ikindi namazı sonrası gerçekleştirilecek ve ardından Ulus Mezarlığı'nda defnedilecek.



        Cenaze törenine başta oğlu Sarper Cengiz olmak üzere Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Kaan Kançal, Faruk Süren, Lütfi Arıboğan ve Ahmet Nur Çebi gibi isimler katıldı.

        Başkan Erdoğan da cenaze namazına katılıyor.


            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray eski Başkanı, Mustafa Cengiz'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımlamıştı.

            Başkan Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı, iş insanı Sayın Mustafa Cengiz'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Galatasaray ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Lodos hayatı felç etti! Kritik uyarı: Rüzgarın hızı...
            Haberler Spor Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz'e son veda
                SON DAKİKA