SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Sinop Ayancık Terminal Köprüsü Açılışı için video mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sinop Ayancık Terminal Köprüsü'nün Açılış Töreni'ne videomesaj gönderdi.

Başkan Erdoğan, "Açılışını yaptığımız Sinop-Ayancık Terminal Köprüsü'nün şehrimize, ilçemize ve siz kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle ağustos ayında meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" sözleriyle başladı.

"AVRUPA VE AMERİKA'DAN ÇOK DAHA HIZLI VE ETKİLİ BİR ŞEKİLDE İNSANIMIZIN İMDADINA KOŞTUK"

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sene dünyanın farklı yerlerinde olduğu gibi ülkemizde de yıkımlara, can ve mal kayıplarına yol açan tabi afetler yaşandı. Bir taraftan koronavirüs salgınıyla mücadelemizi sürdürürken diğer taraftan da sel, deprem ve yangın felaketleriyle mücadele ettik. Bizimle benzer felaketlere maruz kalan Avrupa ve Amerika'dan çok daha hızlı, çok daha etkili bir şekilde insanımızın imdadına koştuk. Tüm imkanlarımız ve kurumlarımızla felaketin ilk anından itibaren afetzede kardeşlerimizin yanında olduk. Yaraların sarılması, zararların tazmini ve afet bölgelerinin yeniden ayağa kaldırılması için gereken her türlü çabayı safettik."