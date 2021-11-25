Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu: Dördüncü sondaj gemimiz...

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2022'nin bahar aylarında dördüncü sondaj gemimiz de ekibe dahil olacak ve haziran, temmuz gibi sondaj faaliyetlerine başlayacak" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 4. sondaj gemisinin 2022'nin ilk çeyreğinde Türkiye'ye gelmesi planlanıyor.
Son teknoloji ile donatılmış geminin adının da Alparslan olabileceği değerlendiriliyor. 3 bin 600 metreye kadar operasyon yapabilen gemi, 12 bin 200 metreye kadar da sondaj yapma özelliğine sahip.