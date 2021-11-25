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    • Ekonomi
    • 25.11.2021 11:19
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    • 25.11.2021 11:27
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    Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu: Dördüncü sondaj gemimiz...

    Gelen son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2022'nin bahar aylarında dördüncü sondaj gemimiz de ekibe dahil olacak ve haziran, temmuz gibi sondaj faaliyetlerine başlayacak" ifadelerini kullandı.

    AA
    Bakan Dönmez duyurdu: Dördüncü sondaj gemimiz...

    Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2022'nin bahar aylarında dördüncü sondaj gemimiz de ekibe dahil olacak ve haziran, temmuz gibi sondaj faaliyetlerine başlayacak" ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 4. sondaj gemisinin 2022'nin ilk çeyreğinde Türkiye'ye gelmesi planlanıyor.

    Son teknoloji ile donatılmış geminin adının da Alparslan olabileceği değerlendiriliyor. 3 bin 600 metreye kadar operasyon yapabilen gemi, 12 bin 200 metreye kadar da sondaj yapma özelliğine sahip.

        Denizlerdeki petrol ve doğal gazı çıkarmak üzere derin deniz sondaj faaliyetlerine ağırlık veren Türkiye, Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından 4. sondaj gemisini de filosuna dahil etti.

        7. NESİL

        Başkan Erdoğan, önceki gün AK Parti grup toplantısında "Sondaj filomuza dördüncü gemimizi de ekledik. Üstelik bu gemi diğerlerinden farklı olarak yedinci nesil olarak adlandırılan en modern, en son teknolojiyle donatılmış, ilk defa bizim kullanacağımız sıfır, yeni bir gemidir" sözleriyle müjdeyi vermişti.

        ALPARSLAN'A BÜYÜK GÖREV

        Edinilen bilgilere göre 7. nesil geminin 2022'nin ilk çeyreğinde Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. 6. nesil gemilerden daha ileri teknoloji geliştirilmiş ekipmana sahip olan geminin isminin de Alparslan olacağı ağırlık kazanırken, geminin ilk görev yerinin Karadeniz'de doğal gaz tespit edilen alanlar olması bekleniyor.

        DEV DALGALAR ARASINDA SONDAJ

            200 kişilik mürettebata sahip gemi, 238 metre boyunda, 41.7 metre genişliğe ve 18.9 metre derinliğe sahip. 65 m yüksekliğinde iki kuleden oluşan geminin kuleleri bin 750 ton yük kaldırma kapasitesine sahip. 3 bin 600 metreye kadar operasyon yapabilen gemi, 12 bin 200 metreye kadar da sondaj gerçekleştirebiliyor. 7. nesil gemi, 7.3 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını kesintisiz sürdürebiliyor.

            BAKAN DUYURMUŞTU

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gemimizin alınmasında büyük emekleri geçen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için 724 ter döken tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

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            Haberler Ekonomi Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu: Dördüncü sondaj gemimiz...
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