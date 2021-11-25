Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu: Dördüncü sondaj gemimiz...

200 kişilik mürettebata sahip gemi, 238 metre boyunda, 41.7 metre genişliğe ve 18.9 metre derinliğe sahip. 65 m yüksekliğinde iki kuleden oluşan geminin kuleleri bin 750 ton yük kaldırma kapasitesine sahip. 3 bin 600 metreye kadar operasyon yapabilen gemi, 12 bin 200 metreye kadar da sondaj gerçekleştirebiliyor. 7. nesil gemi, 7.3 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını kesintisiz sürdürebiliyor.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gemimizin alınmasında büyük emekleri geçen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için 724 ter döken tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.