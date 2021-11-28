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    • 29.11.2021 06:47
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    KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu 2021 KYK burs sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

    Binlerce üniversite öğrencisinin başvuru yaptığı KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız olarak ödenen burs için başvurular 5-10 Kasım tarihleri arasında alındı ve gözler sonuçlara çevrildi. Peki 2021 KYK burs sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Kredi ve Yurtlar Kurumu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yaptı mı? İstenilen şartları taşıyan öğrencilerden hangileri eğitim desteği almaya hak kazandı? KYK burs sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

    KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu 2021 KYK burs sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Maddi olarak eğitim hayatını rahat bir şekilde geçirmek isteyen binlerce öğrenci Kredi ve Yurtlar Kurumu'na başvuruda bulundu ve şimdi ise sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki 2021 KYK burs sonucu sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar…

    KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    KYK burs ve kredi başvurularının 5-8 Kasım tarihleri arasında alınacağı açıklanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Gençlerimizin taleplerini duyduk. GSB burs ve öğrenim kredisi başvurularını 10 Kasım Çarşamba saat 23:59 uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Sonuçlarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2021 KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih şimdilik belli değil.

    KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

    Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

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        KYK BURSLARI NE KADAR?

        2021 yılı KYK burs ve kredi ücretleri şöyle:
        KYK Lisans burs ve kredi ücreti: 650 TL,
        KYK Yüksek lisans burs ve kredi ücreti: 1300 TL,

        KYK doktora burs ve kredi ücreti: 1950 TL

        Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

        KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

        Ön lisans öğrencileri,
        Lisans öğrencileri,
        İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
        Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
        ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
        Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
        burstan yararlanabilmektedir.
        Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

        KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?

        Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

        2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

        Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
        Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
        Yabancı uyruklu öğrenciler,
        Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
        Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
        Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
        Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

            Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
            Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,
            burstan yararlanamazlar.

            KYK BURSU NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE VERİLECEK?

            İlk defa burs ya da kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim ayı) normal öğrenim süresince ödeme yapılacak. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılacak.
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            Haberler Güncel KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu 2021 KYK burs sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı?
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