Son dakika: Fatih gemisi Türkali-5'te sondaja başladı

Fatih sondaj gemisi bu iki tespit kuyusunun ardından yeni keşifler için Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda yer alan Amasra-1 kuyusunda sondaj gerçekleştirdi. Geminin, 28 Mayıs'ta Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-3'te, 31 Temmuz'da ise Türkali-4'te sondaja başladığı duyurulmuştu.