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    • 18.10.2021 11:32
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    Yeni keşif müjdeleri yolda! Akdeniz'de altı ayrı sahada arama yapılacak

    Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük tarihi gaz keşfinin ardından gözler Akdeniz'e çevrildi. TPAO Akdeniz'de 6 ayrı paftada petrol arama ruhsatı için başvuruda bulundu. Ruhsatların alınması ile arama çalışmalarına başlanması bekleniyor.

    Yeni keşif müjdeleri yolda!

    Türkiye Petrolleri AO. (TPAO), Akdeniz'de Türk karasuları içinde altı ayrı paftada petrol arama ruhsatı için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) başvuruda bulundu.

    MÜJDELER KAPIDA

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TPAO, MAPEG'e Akdeniz'de P30-c, P31-d, P31-c R30-b1 ve b2 R31-a1 ve a2, R31-b1 numaralı paftalarda petrol arama ruhsatı için 13 Ekim'de başvuru yaptı.

    Karadeniz açıklarındaki hidrokarbon rezervinin tespit edilmek amacıyla yola çıkan Yavuz Sondaj Gemisi ekim ayının ilk haftası Filyos Limanına ulaşmıştı. Gemi; kule montaj işlemlerinin ardından Fatih ve Kanuni'nin görev yaptığı bölgede doğal gaz keşifleri için görev yapacak.

    Yavuz sondaj gemisinin Karadeniz'deki ilk görevi öncesi İstanbul Boğazı geçişi için kule söküm işlemleri tamamlandı ve gemi Yenikapı açıklarına demirlemişti.



        Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Yavuz sondaj gemisinin Karadeniz'deki ilk görevi için hazırlandığı belirtilerek, "Kule söküm işlemleri tamamlanan Yavuz sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'ndan ayrılarak Yenikapı açıklarına demirledi. Teknik hazırlıklar tamamlandıktan sonra Yavuz, Boğaz geçişini gerçekleştirerek Karadeniz'e hareket edecek" denildi.


        Yavuz sondaj gemisi, Boğaz geçiş hazırlıkları ve kule söküm işlemleri için 15 Ağustos'ta Haydarpaşa Limanı'na yanaşmıştı.



        TPAO'nun envanterine kayıtlı Yavuz, Fatih ve Kanuni sondaj gemilerinin sondaj ve test çalışmalarına devam ettiği Karadeniz'de görev yapacak.

        Karadeniz'de son 1 yılda toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştiren Fatih sondaj gemisi, şu anda Türkali-5 kuyusunda sondaja devam ediyor.
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