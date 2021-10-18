Yeni keşif müjdeleri yolda! Akdeniz'de altı ayrı sahada arama yapılacak





TPAO'nun envanterine kayıtlı Yavuz, Fatih ve Kanuni sondaj gemilerinin sondaj ve test çalışmalarına devam ettiği Karadeniz'de görev yapacak.



Karadeniz'de son 1 yılda toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştiren Fatih sondaj gemisi, şu anda Türkali-5 kuyusunda sondaja devam ediyor.