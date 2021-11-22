CHP'nin PKK-HDP çelişkisi! İşlerine gelmediği için 'HDP-PKK ilişkisini bilmiyorum' dediler

CHP'nin PKK'nın kravatlı teröristleri ile ittifakını daha da açık hale getirmek için yaptığı çalışmalara bir yenisi daha eklendi. CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında skandal açıklamalarda bulundu.

Engin Altay, 6-8 Ekim olaylarını, terörist cenazesine giden HDP'li vekilleri, Kandil ile HDP arasındaki haberleşmeleri hiç duymamışçasına "HDP terör örgütü değil" dedi.

İşte Altay'ın o skandal açıklamaları:

"DEMİRTAŞ VE KAVALA'NIN CEZAEVİNDE TUTULMASI DOĞRU DEĞİL"

Adayı erken açıklamayı doğru bulmuyoruz. Bizim adayı açıklayacağımız gün seçim kararının alındığı gün olur muhtemelen ama 1 gün sonra olmaz. Aynı gün açıklayacağız. Terörle mücadele konusunda, biz PKK'yı "amasız" ortadan kaldırılması gereken bir terör örgütü olarak görüyoruz. HDP'yi terör örgütü görmüyoruz, Demirtaş ve Kavala'nın cezaevinde tutulması doğru değil.

"İLİŞKİLERİ VARSA MİNİMALİZE EDİLMELİ"

Altay, sunucunun "HDP'ye PKK'nın siyasi kolu demiyorsunuz" sözleri üzerine ise şu yanıtı verdi:

"HDP'nin PKK ile ilişkisi varsa minimalize etmesini ben de isterim. İddialar var, gördüğüm bir ilişki ben bilmiyorum. Bir siyasi partinin terör örgütüyle ilişkisi olmamalı."