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    • 22.11.2021 12:55
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    • 22.11.2021 13:34
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    CHP'nin PKK-HDP çelişkisi! İşlerine gelmediği için 'HDP-PKK ilişkisini bilmiyorum' dediler

    Millet İttifakı'nda HDP ile kurdukları ittifakı son günlerde artık saklamayan CHP, HDP'nin PKK ile olan ilişkisini de görmezden geliyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, dün katıldığı bir programda HDP-PKK ilişkisi için "İddialar var, gördüğüm bir ilişki ben bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Arşivden ise Altay'ı yalanlayan sözler çıktı. CHP'nin bir başka grup başkanvekili Özgür Özel ise geçmişte "Dağlardan talimat alan Demirtaş'ın CHP üzerinden manşet olma çabası ortadadır" demişti. İşte Engin Altay'ın HDP ve PKK'yı aklama çabası ile Özgür Özel'in geçmişteki sözleri...

    CHP’nin HDP-PKK çelişkisi

    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında, terör bağlantıları nedeniyle hakkında kapatma davası açılan HDP'nin PKK'yla ilişkisini görmediğini söyledi.

    "HDP-PKK İLİŞKİSİNİ BİLMİYORUM"
    Altay, "HDP'nin PKK ile ilişkisi varsa minimalize etmesini ben de isterim. İddialar var, gördüğüm bir ilişki ben bilmiyorum. Bir siyasi partinin terör örgütüyle ilişkisi olmamalı" dedi.

    ÖZGÜR ÖZEL: DEMİRTAŞ DAĞDAN TALİMAT ALIYOR
    Altay'ın bu sözleri sonrası, CHP'li isimlerin farklı zamanlardaki aksi söylemlerini yeniden gündeme getirdi.

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, terör propagandası yaptığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın haksızlığa uğradığını savunup "Adalardan, dağlardan talimat alıyor" demişti.

    ALPAY ÖZALAN'DAN AYKUT ERDOĞDU'YA SAĞLAM CEVAP
    Öte yandan AK Parti milletvekili Alpay Özalan ile CHP'li Aykut Erdoğdu arasında da şu konuşmalar geçti:


    Aykut Erdoğdu'nun paylaşımı


        Alpay Özalan'ın cevabı

        NE OLMUŞTU?
        CHP'nin bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile iş birliği gün geçtikçe vahim bir duruma doğru ilerliyor.

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "helalleşme" çağrısında bulunurken HDP'nin terörden tutuklu eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, "Yürekten destekliyorum" demişti.

        CHP'nin PKK'nın kravatlı teröristleri ile ittifakını daha da açık hale getirmek için yaptığı çalışmalara bir yenisi daha eklendi. CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında skandal açıklamalarda bulundu.

        Engin Altay, 6-8 Ekim olaylarını, terörist cenazesine giden HDP'li vekilleri, Kandil ile HDP arasındaki haberleşmeleri hiç duymamışçasına "HDP terör örgütü değil" dedi.

        İşte Altay'ın o skandal açıklamaları:

        "DEMİRTAŞ VE KAVALA'NIN CEZAEVİNDE TUTULMASI DOĞRU DEĞİL"
        Adayı erken açıklamayı doğru bulmuyoruz. Bizim adayı açıklayacağımız gün seçim kararının alındığı gün olur muhtemelen ama 1 gün sonra olmaz. Aynı gün açıklayacağız. Terörle mücadele konusunda, biz PKK'yı "amasız" ortadan kaldırılması gereken bir terör örgütü olarak görüyoruz. HDP'yi terör örgütü görmüyoruz, Demirtaş ve Kavala'nın cezaevinde tutulması doğru değil.

        "İLİŞKİLERİ VARSA MİNİMALİZE EDİLMELİ"
        Altay, sunucunun "HDP'ye PKK'nın siyasi kolu demiyorsunuz" sözleri üzerine ise şu yanıtı verdi:

        "HDP'nin PKK ile ilişkisi varsa minimalize etmesini ben de isterim. İddialar var, gördüğüm bir ilişki ben bilmiyorum. Bir siyasi partinin terör örgütüyle ilişkisi olmamalı."

            HELALLEŞME FLÖRTÜ
            Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç gün önce yaptığı "Helalleşme" çıkışına, HDP kanadından yanıt geldi. Bu kez cezaevinde bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş yaptığı açıklama ile Kılıçdaroğlu'na tam destek verdi. "Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını toplumsal uzlaşma ve ülkemizin iç barışı açısından çok önemsiyor ve yürekten destekliyorum" diyen tutuklu Selahattin Demirtaş, "Sözümüz olsun, biz de kendi hatalarımızla yüzleşecek ve hep birlikte helalleşeceğiz" dedi. Demirtaş'ın bu açıklaması 2023 seçimleri öncesi CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu ile el sıkışıldığını resmen doğrular nitelikte oldu.

            "HDP'Yİ PKK'NIN YANINDA KONUMLANDIRIYORUZ"
            Siirt ziyaretinde 'Burası Kürdistan' diyen kişiye haddini bildiremeyen Akşener, söz konusu şahsın HDP'li olduğunu açıklayarak, "Neye şaşırıyorsunuz? Bu kişi bir HDP çalışanı. Biz aylardır ne diyoruz? 'HDP'yi PKK'yı yanında konumlandırıyoruz' diyoruz. HDP, PKK ile arasına mesafe koymalıdır diyoruz. Kürdistan söylemi terör örgütünün. Bu durumda bizim için şaşırtıcı bir yanı yok." demişti.

            AKŞENER 'HDP LEGAL VE HUKUKİDİR' DEMİŞTİ
            Akşener'in "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz" sözlerinin aksine geçtiğimiz Eylül ayında yaptığı açıklamada "HDP legal ve hukukidir" açıklamasını yapmıştı.

            Söz konusu açıklamalar, Millet İttifakı'nın seçim uğruna her şeyi yapabileceğini gözler önüne serdi.

            MİLLET İTTİFAKI'NA HATIRLATALIM
            İşte HDP'nin PKK ile bağlantısının olduğunu gösteren olaylar:

            1) HDP milletvekilleri Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının, birliğinin, bütünlüğünün sembolü olan TBMM'de bölücübaşı ve PKK lehine slogan attılar, sözde gerilla marşını okudular.

            2) Yasa dışı gösteri ve terör örgütü propagandası yapan şahısların gözaltına alınmalarını engellemek için araya girip polislerle tartışarak şüphelinin kaçmasına olanak sağladılar.

            3) Terör örgütü üyelerinin yakalanmasını önlemek amacıyla operasyon bölgelerinde toplanıp canlı kalkan oldular, operasyonları engelleyerek teröristlerin kaçmasını sağladılar.

                4) Terör örgütünün dağ kadrosunda yer alanlar oldu.

                5) PKK–KCK silahlı terör örgütlerine yakın duran ailelerden veya şahıslardan terör örgütü adına para temin ettiler, toplanan paralar ile terör örgütü adına faaliyet yürüten mensupların aileleri ile terör suçlarından tutuklu-hükümlü örgüt üyelerinin ailelerine yardım edip, mahkeme masraflarını karşıladılar.

                6) Parti üyelerinin yerel ve genel seçimler öncesi bölge halkı üzerinde HDP'ye oy vermeleri yönünde baskı oluşturdular, yapılan baskılara direnen vatandaşları kırsalda faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarına şikâyet ettiler, bazı vatandaşlar kırsalda kurulan sözde adalet komisyonu adlı mahkemede cezalandırılmaları için götürüldüler.

                7) Belediye başkan adayları PKK/KCK terör örgütü tarafından belirlendi. Seçildikten sonra iş ve işlemleri terör örgütü mensuplarınca yönetildi ve denetlendi.

                8) Örgütün talimatları ile belediyede çalışanlarından örgüte destek için zekât adı altında para toplandı. Belediye araç ve gereçleri PKK'nın hizmetine sunuldu. Belediye çalışanlarının haberi olmadan çalışmadıkları halde fazla mesai ücreti yazılıp bunu da çalışanın haberi olmadan terör örgütüne aktardılar.

                9) Belediyede işe alımlarda; PKK/KCK terör örgütünce "değer ailesi" olarak tanınan aileler veya terör suçlarından haklarında işlem yapılan kişiler gözetildi. Belediye bütçesinden "değer ailesi" olarak tanımlanan ailelere yardım yapıldı. Her türlü yardımda PKK ile iltisaklı kişiler seçildi.

                10) Belediyelerin inşaat malzemesi alımlarında değer yüksek gösterilerek aradaki fark "değer ailelerine" gönderildi, "değer ailesi" olarak tanımlanan ailelere yardım yapıldı.

                11) Çalıştığı hastanede, çatışmalarda yaralı olarak getirilen terör örgütü militanları kayıt dışı olarak tedavi etti, terör örgütüne ve üyelerine yardım etti, örgütün çağrısı üzerine açlık grevine iştirak etti. (Selçuk Mızraklı)

                12) Belediye çalışanları örgüte müzahir yayın organlarına zorla abone yapıldı. Maaşlarından onayları olmadan belli bir miktar kesilerek terör örgütüne gönderildi. (Ahmet Türk)

                    9) Belediyede işe alımlarda; PKK/KCK terör örgütünce "değer ailesi" olarak tanınan aileler veya terör suçlarından haklarında işlem yapılan kişiler gözetildi. Belediye bütçesinden "değer ailesi" olarak tanımlanan ailelere yardım yapıldı. Her türlü yardımda PKK ile iltisaklı kişiler seçildi.

                    10) Belediyelerin inşaat malzemesi alımlarında değer yüksek gösterilerek aradaki fark "değer ailelerine" gönderildi, "değer ailesi" olarak tanımlanan ailelere yardım yapıldı.

                    11) Çalıştığı hastanede, çatışmalarda yaralı olarak getirilen terör örgütü militanları kayıt dışı olarak tedavi etti, terör örgütüne ve üyelerine yardım etti, örgütün çağrısı üzerine açlık grevine iştirak etti. (Selçuk Mızraklı)

                    12) Belediye çalışanları örgüte müzahir yayın organlarına zorla abone yapıldı. Maaşlarından onayları olmadan belli bir miktar kesilerek terör örgütüne gönderildi. (Ahmet Türk)

                    21) Terör örgütü mensuplarını evinde barındırdılar.

                    22) Terör suçu işleyen bazı kişilerin yargılanmasını bertaraf etmek için seçilebileceği yerlerden milletvekili adayı olması için çaba gösterdiler.

                    23) Kimi davalı parti üyeleri, güvenlik güçleri ile çatışmadaki PKK'lı terörist ile cep telefonuyla görüştü, teröristler yardım istedi, partiliye talimat verdi. Talimatı alan partili beraberindeki grupla operasyon bölgesine gidip canlı kalkan oldu.

                    24) Sivil polis araçlarının tespit ettiği plakalarını irtibatlı olduğu teröristlere verdi.

                    25) Bazıları silahlı terör örgütünün bölge sorumluluğunu yürüttü.

                    26) Ölen örgüt mensubu aileleri belediyelerde çeşitli işlere yerleştirildi.

                    27) Bazı partililer terör örgütü tarafından kırsal alana elaman aktarılması faaliyetinde görevlendirildi.

                    28) Bir kısım faaliyetleri parti faaliyeti gibi gösterip aslında PKK ile ilgili faaliyette bulundular, HDP'yi paravan olarak kullandılar.

                    29) Para transferinde merkez konumda bulundu, toplanan paraları PKK-KCK'nın terör faaliyetlerinde kullanıldı.

                        30) Çatışmada yaralanan terör örgütü üyesinin yakalanmasını önlemek amacı ile hastaneye götürüldü, tedavileri ile ilgilenildi.

                        31) Terör örgütü üyelerinin özeleştiri mahiyetindeki raporlarını kırsal alanda faaliyet gösteren ve bağlantıda olduğu diğer terör örgütü mensuplarına ulaştırarak kurye rolünü üstlendi. Şikâyet edilen örgüt mensuplarından konu ile ilgili rapor isteyip bunu kırsaldaki örgüt mensuplarına iletti.

                        32) Vatandaşların adli makamlarla irtibatını ortadan kaldırarak, taraflar arasındaki (alacak-verecek, kız kaçırma, kavga vs) adli olaylara müdahil olarak sözde yargı yetkisi kullanıldı

                        33) Belediyeleri seçilmiş başkanları yönetiyormuş gibi görünse de aslında PKK-KCK'nın görevlendirdiği-atadığı kişiler yönetti. Belediyeye ait araçlar teröristlerin ihtiyaçları için kullanıldı hatta araçlar PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca bombalı saldırı olaylarında kullanıldı. Belediye ile iş yapan firmalardan, iş adamlarından ve imar işi ilgili müracaatta bulunan kişilerden terör örgütü adına 'vergilendirme' adı altında para toplayarak, örgüte aktarıldı.

                        34) Neredeyse tüm kademelerde görev alan partililerce sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün amaçları doğrultusunda propaganda niteliğinde paylaşımlarda bulunuldu.
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                        CHP’nin HDP-PKK çelişkisi
                        Haberler Güncel CHP'nin PKK-HDP çelişkisi! İşlerine gelmediği için 'HDP-PKK ilişkisini bilmiyorum' dediler
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