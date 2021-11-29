Cumhur İttifakı'na oy verenlere 'gayri milli' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Yarın yine helallik istersiniz, unuturuz, değil mi?

CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin terörle ilgili skandal açıklamaların tek tek sıralayan Hilal Kaplan ise, "15 Temmuz'da halkın üzerinden geçen tankların yol verdiği tek genel başkan da sizde. Mehmetçik, YPG'yi kahramanca püskürtürken, "Afrin merkeze girmeyelim" korkaklığını gösteren genel başkan da sizde. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermiş halkın çoğunluğunu gayri milli ilan eden genel başkan sizde. Neyse yarın yine helallik istersiniz, unuturuz, değil mi?!" diye yazdı.

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