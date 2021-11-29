Cumhur İttifakı'na oy verenlere 'gayri milli' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Yarın yine helallik istersiniz, unuturuz, değil mi?

Erken seçim naraları ile gezen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde milletin karşısına 'helalleşme' çıkışı ile gelmişti. Kılıçdaroğlu, milletle helalleşeceğini söylemiş, ancak daha sonraki hamleleri ile söz konusu çıkışın hiçbir anlama gelmediğini gözler önüne sermişti.
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından döviz kurunda oynanan oyunları da fırsat bilen Kılıçdaroğlu, yine erken seçimi dillendirmişti. Ancak bu kez HDP'nin terörden tutuklu Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın talimatıyla. Demirtaş'ın miting talimatının ardından skandal açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı şeytana benzetip Cumhur İttifakı'na oy verenleri gayri milli ilan etmişti.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarları Şebnem Bursalı ve Hilal Kaplan, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu açıklamalarına tepki gösterip CHP'nin terör yanlısı hamlelerini tek tek sıraladı.