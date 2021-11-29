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    • 29.11.2021 07:31
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    Cumhur İttifakı'na oy verenlere 'gayri milli' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Yarın yine helallik istersiniz, unuturuz, değil mi?

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ çıkışı hala gündemdeki yerini koruyor. Son olarak döviz kurunu bahane eden Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamasında Cumhur İttifakı’na oy verenleri gayri milli olarak ilan etmişti. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarları Şebnem Bursalı ve Hilal Kaplan, Kılıçdaroğlu’nun söz konusu açıklamalarına tepki gösterip CHP’nin terör yanlısı hamlelerini tek tek sıraladı.

    Erken seçim naraları ile gezen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde milletin karşısına 'helalleşme' çıkışı ile gelmişti. Kılıçdaroğlu, milletle helalleşeceğini söylemiş, ancak daha sonraki hamleleri ile söz konusu çıkışın hiçbir anlama gelmediğini gözler önüne sermişti.

    Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından döviz kurunda oynanan oyunları da fırsat bilen Kılıçdaroğlu, yine erken seçimi dillendirmişti. Ancak bu kez HDP'nin terörden tutuklu Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın talimatıyla. Demirtaş'ın miting talimatının ardından skandal açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı şeytana benzetip Cumhur İttifakı'na oy verenleri gayri milli ilan etmişti.

    Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarları Şebnem Bursalı ve Hilal Kaplan, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu açıklamalarına tepki gösterip CHP'nin terör yanlısı hamlelerini tek tek sıraladı.

        "Cumhur İttifakı'na oy vermiş yüzde 50'den fazla seçmeni "gayri milli" ilan eden Kemal Kılıçdaroğlu, helalleşmeden söz ederken, önce yarıdan fazlasıyla problemi olan milletle helalleşmesini öneririz. Sokaklardan iktidar devşirme dönemi çoktan geçti." ifadelerini kullanan Şebnem Bursalı, "Buna niyeti olanlara en büyük direnç yine milletten gelecektir" dedi.

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        CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin terörle ilgili skandal açıklamaların tek tek sıralayan Hilal Kaplan ise, "15 Temmuz'da halkın üzerinden geçen tankların yol verdiği tek genel başkan da sizde. Mehmetçik, YPG'yi kahramanca püskürtürken, "Afrin merkeze girmeyelim" korkaklığını gösteren genel başkan da sizde. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermiş halkın çoğunluğunu gayri milli ilan eden genel başkan sizde. Neyse yarın yine helallik istersiniz, unuturuz, değil mi?!" diye yazdı.

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        Haberler Güncel Cumhur İttifakı'na oy verenlere 'gayri milli' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Yarın yine helallik istersiniz, unuturuz, değil mi?
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