HDP'li Sezai Temelli'den skandal sözler: HDP'nin rektörü Öcalan'ı okuyun

Her fırsatta HDP ile aynı yolda yürümek için can atan, HDP'nin terör örgütü PKK ile bir bağlantısının olmadığını söyleyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ve ekibine en güzel cevap yine HDP'den geldi.
Türkiye'de gerçek anlamda bir üniversite olmadığını iddia eden Temelli, "Bugün Türkiye'de özgür bir üniversite HDP'dir, rektörü de bellidir. Türkiye'nin demokratikleşmesini herkes istiyor yalnız bunun bilimsel çalışmasını yapan hiçbir üniversite yok. Bunun bilimsel çalışmasını yapan HDP'dir. Bunu bütün bilim insanlarıyla da tartışabilirim" dedi.