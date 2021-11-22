Vatandaşlardan "HDP'nin PKK ile ilişkisi yok" diyen CHP'li Engin Altay'a tepki: Helalleşmeye Kandil'den başlamış





TÜM CHP AYNI GÖRÜŞTE

Bir başka CHP'li vekil Aykut Erdoğdu da Engin Altay'ın sözlerine destek vererek "Engin Altay'ın söylediklerine katılıyorum… HDP meşru bir siyasi partidir… Bizim için diğer Partilerden bir farkı yoktur… HDP üzerinden Kürt kökenli yurttaşlarımızın incitilmesi, ötekileştirilmesi ve aytıştırılması da bir tür bölücülüktür… Biz birliğimizi güçlendireceğiz…" ifadelerini kullandı.