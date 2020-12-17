Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.12.2020 09:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.12.2020 10:03
    ABONE OL

    Kandil'in sözcüsü 'li : Öcalan'a tecrit kalksın

    Eli kanlı Kandil'in sözcüsü, 'nin müttefiki 'li vekil , elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan tecrit için "hukuk devleti yıkılmıştır" yorumunda bulunarak, bebek katili Öcalan'a özgürlük istedi.

    Van Milletvekili , 'nda Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerine konuştu. Temelli'nin gündeminde ise terörist elebaşı Abdullah Öcalan vardı.

    Ülkede adaletin olmadığını belirten Temelli, 'lı terörist Abdullah Öcalan üzerindeki tecride dikkati çekti.

    Kandil'in sözcüsü Temelli, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;

    "ÖCALAN'A TECRİT KALKSIN"
    "Gerçek bir hukuk reformu yapamayacak kadar bir adaletsizlik çarkının içine sürüklenmiş durumdayız. Adalet sisteminin, hukuk sisteminin nasıl buraya sürüklendiğine şaşırmamalıyız çünkü istisna halinin hukuku tecrittir.

    'a uygulanan tecrit sadece Kürt meselesini çözümsüzlüğe mahkum etmedi, hukuk devletinin de yıkımını gerçekleştirdi. Bu ülkede tecrit varsa hukuk devletinden, adaletten söz edemeyiz."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Kandil'in sözcüsü HDP'li Sezai Temelli: Öcalan'a tecrit kalksın