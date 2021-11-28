Gel bakalım Kemal bey! TAKVİM, CHP'li belediyelerin karnesini çıkardı: İstanbul, Ankara ve İzmir'in hali ortada

İZMİR - SU SORUNU
CHP'nin kalesi İzmir, kocaman bir köy halini aldı. Bidonla evine su taşıyan vatandaşlar isyan bayrağını açtı.
ANKARA - SEL
Ankara 3 yıl boyunca hiçbir hizmet alamadı. En küçük yağmurda bile ana caddeleri sel aldı.
İZMİR - SU SORUNU
CHP'nin kalesi İzmir, kocaman bir köy halini aldı. Bidonla evine su taşıyan vatandaşlar isyan bayrağını açtı.
ANKARA - SEL
Ankara 3 yıl boyunca hiçbir hizmet alamadı. En küçük yağmurda bile ana caddeleri sel aldı.
İSTANBUL - ULAŞIM
CHP'li belediye yol, tünel, metro inşaatlarına son verdi. İETT otobüslerini çalıştırmayı bile beceremedi.