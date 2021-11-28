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    Gel bakalım Kemal bey! TAKVİM, CHP'li belediyelerin karnesini çıkardı: İstanbul, Ankara ve İzmir'in hali ortada

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Geliyor gelmekte olan' sloganını attı. İstanbul, Ankara ve İzmir’i bir kenara bıraktı. Lafla iktidar olacağını sandı. Takvim CHP’li belediyelerin karnesini çıkardı.

    Takvim
    Gel bakalım Kemal bey!

    Kemal Kılıçdaoğlu, iktidara savaş açtı. CHP'li belediyelerdeki skandalları kulak arkası yaptı. Süslü sözlerle oy toplamaya kalktı.

    TAKVİM, işte o hizmetleri topladı! Kemal Bey'e hatırlattı: İstanbul, Ankara ve İzmir'in hali ortada. Türkiye'yi böyle mi yöneteceksiniz!



    İZMİR - SU SORUNU
    CHP'nin kalesi İzmir, kocaman bir köy halini aldı. Bidonla evine su taşıyan vatandaşlar isyan bayrağını açtı.



    ANKARA - SEL
    Ankara 3 yıl boyunca hiçbir hizmet alamadı. En küçük yağmurda bile ana caddeleri sel aldı.

        Vergisiz asgari ücret
        Haberler Güncel Gel bakalım Kemal bey! TAKVİM, CHP'li belediyelerin karnesini çıkardı: İstanbul, Ankara ve İzmir'in hali ortada
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