Gel bakalım Kemal bey! TAKVİM, CHP'li belediyelerin karnesini çıkardı: İstanbul, Ankara ve İzmir'in hali ortada

Kemal Kılıçdaoğlu, iktidara savaş açtı. CHP'li belediyelerdeki skandalları kulak arkası yaptı. Süslü sözlerle oy toplamaya kalktı.



TAKVİM, işte o hizmetleri topladı! Kemal Bey'e hatırlattı: İstanbul, Ankara ve İzmir'in hali ortada. Türkiye'yi böyle mi yöneteceksiniz!