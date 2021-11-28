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Vefat eden Baykar mühendisi Tarık Kesekçi'nin gündem olan paylaşımı: "Büyüyünce Erbakan olacağım"

Bursa'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Baykar Savunma'nın uçak mühendisi Tarık Kesekçi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım dikkatlerden kaçmadı. Kesekçi'nin, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın izinden gitmek için İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okumayı tercih ettiği ve "Büyüyünce Erbakan olacağım" ifadeleriyle hayalini arkadaşlarıyla paylaştığı gönderi, binlerce kez paylaşıldı.

28.11.2021 04:16 - Son Güncelleme: 28.11.2021 04:22
Vefat eden Baykar mühendisi Tarık Kesekçi’nin gündem olan paylaşımı: Büyüyünce Erbakan olacağım

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Selçukgazi tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil önündeki kamyona çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan dört kişi hayatını kaybetti.

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Vefat eden Baykar mühendisi Tarık Kesekçi’nin gündem olan paylaşımı: Büyüyünce Erbakan olacağım

Kazada vefat edenlerden birinin İHA ve SİHA'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak görev yapan Baykar'ın uçak mühendisi Tarık Kesekçi olduğu ortaya çıktı.

Kazada Kesekçi ile birlikte hayatını kaybeden diğer 3 kişinin de İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllüsü olarak kentteki bir programa katılmak için İstanbul'dan yola çıktıkları belirlendi.

Vefat eden Baykar mühendisi Tarık Kesekçi’nin gündem olan paylaşımı: Büyüyünce Erbakan olacağım

Selçuk Bayraktar, Keseci için sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak başsağlığı diledi.

Vefat eden Baykar mühendisi Tarık Kesekçi’nin gündem olan paylaşımı: Büyüyünce Erbakan olacağım

"BÜYÜYÜNCE ERBAKAN OLACAĞIM"
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran gelişme sonrası, Kesekçi'nin bir paylaşımı gündem oldu.

Vefat eden Baykar mühendisi Tarık Kesekçi’nin gündem olan paylaşımı: Büyüyünce Erbakan olacağım

Kesekçi'ye ait Facebook hesabından 27 Şubat 2016 tarihinde yapılan paylaşımda, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın izinden gitmek için İstanbul Teknik Üniversitesi'ni tercih ettiği ve onun gibi Türkiye'ye hizmet edebilme hayalinin olduğu görüldü.

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