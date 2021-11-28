Vefat eden Baykar mühendisi Tarık Kesekçi'nin gündem olan paylaşımı: "Büyüyünce Erbakan olacağım"

Kazada vefat edenlerden birinin İHA ve SİHA'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak görev yapan Baykar'ın uçak mühendisi Tarık Kesekçi olduğu ortaya çıktı.



Kazada Kesekçi ile birlikte hayatını kaybeden diğer 3 kişinin de İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllüsü olarak kentteki bir programa katılmak için İstanbul'dan yola çıktıkları belirlendi.