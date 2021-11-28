Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'da! Hedef 5 milyar dolar





Tören sonrası Erdoğan şu açıklamayı yaptı:



Ata yurdumuz Türkmenistan'a gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıldönümünü bir kez daha tebrik ediyorum.



Türkiye, Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkedir. Kardeşlik çerçevesinde Türkmenistan'ı ve başarıyla sürdürdüğü bağımsızlık statüsünü desteklemeye devam edeceğiz.



Kara ve hava yolu taşımacılığının yanı sıra enerji alanında da görüş alış verişinde bulunduk. Bugün imzaladığımız ortak bildiri 9 maddeden oluşuyor.



Kardeş Türkmenistan'la zemini daha da güçlendiriyoruz. Görüşmemizde ticaret hacmini 5 milyar dolar hacme çıkarmaya karar verdik.