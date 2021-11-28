Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'da! Hedef 5 milyar dolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta resmi törenle karşılandı.
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile baş başa bir görüşme yaptı. Ardından iki ülke arasında 8 maddelik anlaşma ve ortak bildiri imzalandı.
Tören sonrası Erdoğan şu açıklamayı yaptı:
Ata yurdumuz Türkmenistan'a gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıldönümünü bir kez daha tebrik ediyorum.
Türkiye, Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkedir. Kardeşlik çerçevesinde Türkmenistan'ı ve başarıyla sürdürdüğü bağımsızlık statüsünü desteklemeye devam edeceğiz.
Kara ve hava yolu taşımacılığının yanı sıra enerji alanında da görüş alış verişinde bulunduk. Bugün imzaladığımız ortak bildiri 9 maddeden oluşuyor.
Kardeş Türkmenistan'la zemini daha da güçlendiriyoruz. Görüşmemizde ticaret hacmini 5 milyar dolar hacme çıkarmaya karar verdik.
BİRLİKTE GELECEĞE
Başkan Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov'un başkanlığında bugün "Birlikte Geleceğe" temasıyla düzenlenecek olan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi'ne de katılacak...