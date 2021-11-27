Yemeksepeti'nin başı belada! Hackerlar 20 bin kişinin verisini herkese açık şekilde paylaştığını duyurdu

Son dönemde veri sızıntısı ve hack iddiaları ike gündeme gelen yemeksepeti yeni bi skandalla yine gündeme geldi.
Yemeksepeti geçtiğimiz Mart ayında hacklendi ve milyonlarca kullanıcının ad-soyadı, doğum tarihi, telefon numaraları, e-posta adresleri ve açık adres bilgileri korsanların eline geçti.
Yemeksepeti 'şifreler kullanılmaz halde' açıklaması yapsa da siber saldırıya uğradığı ortaya çıkınca verilerin çalındığını açıkladı.
AYLAR SONRA BİR HACK İDDİASI DAHA PATLADI
Bu olayın ardından Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın, platformun kullanıcılarından özür dilemiş ve "Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm gelişmeleri yapmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Aydın'ın açıklamasının üzerinden birkaç ay geçtikten sonra 15 Kasım'da Yemeksepeti'nin tekrar saldırıya uğradığı iddia edildi.
60 MİLYON KİŞİNİN BİLGİLERİ TEHLİKEDE
Kullanıcıların kişisel verilerini elde ettiklerini iddia eden hackerlar, Nevzat Aydın ile yaptıkları konuşmaların ekran görüntülerini paylaştı. Bazı kullanıcılara ait kredi kartı numalarının ilk ve son 4 hanesinin de yer aldığı veritabanının satışa çıkarıldığı iddia edildi.
"GEREKLİ İSPATLARI GÖNDERDİK"
Nevzat Aydın ile iletişime geçtiklerini iddia eden hackerlar, eski CEO'ya gerekli ispatları gönderdiklerini açıkladı. Rastgele bir telefon numarası üzerinden kişisel bilgi paylaştıklarını belirten hackerlar, bir Twitter hesabı üzerinden bazı bilişim sektörü çalışanlarının bilgilerini yayınladı.