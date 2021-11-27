MSB paylaştı! Katar'daki 44’üncü Dünya Askerî Paraşüt Şampiyonası’ndan nefes kesen görüntüler...

Milli Savunma Bakanlığı, Katar ev sahipliğinde organize edilen 44'üncü Dünya Askerî Paraşüt Şampiyonası'ndan dikkat çeken görüntüler paylaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri Paraşüt Takımımızın havadaki muhteşem görüntüleri nefes kesti.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan o görüntüler;
Katar'ın ev sahipliğindeki 44'üncü Dünya Askerî Paraşüt Şampiyonası'na katılan Türk Silahlı Kuvvetleri Paraşüt Takımımızın havadaki muhteşem görüntüleri... pic.twitter.com/09pJ66SLMN— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 27, 2021