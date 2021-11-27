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    • 27.11.2021 22:17
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    • 27.11.2021 22:17
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    MSB paylaştı! Katar'daki 44’üncü Dünya Askerî Paraşüt Şampiyonası’ndan nefes kesen görüntüler...

    Milli Savunma Bakanlığı Katar'ın ev sahipliğindeki 44’üncü Dünya Askerî Paraşüt Şampiyonası’na katılan Türk Silahlı Kuvvetleri Paraşüt Takımımızın havadaki muhteşem görüntülerini paylaştı.

    MSB nefes kesen görüntüleri paylaştı!

    Milli Savunma Bakanlığı, Katar ev sahipliğinde organize edilen 44'üncü Dünya Askerî Paraşüt Şampiyonası'ndan dikkat çeken görüntüler paylaştı.

    Türk Silahlı Kuvvetleri Paraşüt Takımımızın havadaki muhteşem görüntüleri nefes kesti.



    İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan o görüntüler;

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    Haberler Güncel MSB paylaştı! Katar'daki 44’üncü Dünya Askerî Paraşüt Şampiyonası’ndan nefes kesen görüntüler...
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