Milli Savunma Bakanlığı, TCG Fatih Fırkateyni'nin Birleşmiş Milletler (BM) basın personeli tarafından Doğu Akdeniz'de ziyaret edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TCG Fatih fırkateynimiz, BM basın günü faaliyetleri kapsamında BM basın personeli tarafından Doğu Akdeniz'de ziyaret edildi. Ziyaret kapsamında Lübnan Deniz Kuvvetlerine ait LNS SOUR ve Lübnan Hava Kuvvetleri unsurları ile 'Müşterek Arama Kurtarma' eğitimi icra edildi." ifadelerine yer verildi.