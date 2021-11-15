Yemek Sepeti'nde bir veri sızıntısı iddiası daha! Yine hacklendi mi? Milyonlarca kullanıcının kredi kartı bilgileri risk altında

Yemek satış sitesi Yemek Sepeti geçtiğimiz Mart ayında hacklendi ve milyonlarca kullanıcının kişisel bilgileri çalındı. Yani, Türkiye nüfusunun dörtte birinin; ad-soyadı, doğum tarihi, telefon numaraları, e-posta adresleri ve açık adres bilgileri korsanların eline geçti. Yemek Sepeti 'şifreler kullanılmaz halde' açıklaması yapsa da siber saldırıya uğradığı ayyuka çıkınca verilerin çalındığını açıkladı.
AYLAR SONRA BİR SKANDAL DAHA MI?
Bu olayın ardından şirketin kurucusu Nevzat Aydın, platformun kullanıcılarından özür dilemiş ve "Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm gelişmeleri yapmayı sürdürüyoruz." demişti.
Aydın'ın açıklamasından henüz birkaç ay sonra Yemeksepeti'nin tekrar saldırıya uğradığı iddia edildi.
60 MİLYON KİŞİNİN BİLGİLERİ TEHLİKEDE
60 milyon kullanıcının açık adres, isim-soyisim, telefon numarası gibi kişisel verilerini elde ettiklerini iddia eden hackerlar, Nevzat Aydın ile yaptıkları konuşmaların ekran görüntülerini paylaştı. Bazı kullanıcılara ait kredi kartı numalarının ilk ve son 4 hanesinin de yer aldığı veritabanı, satışa çıkarıldı.
"GEREKLİ İSPATLARI GÖNDERDİK"
Nevzat Aydın ile iletişime geçtiklerini iddia eden saldırganlar, eski CEO'ya gerekli ispatları gönderdiklerini açıkladı. Rastgele bir telefon numarası üzerinden kişisel bilgi paylaştıklarını belirten hackerlar, bir Twitter hesabı üzerinden bazı bilişim sektörü çalışanlarının bilgilerini yayınladı.