"Yemek Sepeti"ne ait web uygulama sunucusundaki bir zafiyetten yararlanılarak, 18 Mart'ta kullanıcı bilgilerinin bulunduğu veri tabanına, kimliği veri sorumlusunca belirlenemeyen şahıs ya da şahıslarca erişildi.
AYDIN: "ÇOK ÜZGÜNÜM"
SABAH'ın haberine göre; Yemeksepeti Üst Yöneticisi (CEO) Nevzat Aydın; söz konusu skandaldan 17 gün sonra açıklamada bulundu ve "Hislerimi ifade edecek kelime bulmakta zorlanıyorum. Çok üzgünüm" iddiasında bulundu.
Nevzat Aydın, şunları söyledi:
"Her fırsatta dile getirdiğim gibi Yemeksepeti'ni bugünkü konumuna ben ve çalışan arkadaşlarım değil, sizlerden oluşan Yemeksepeti Ailesi getirdi. Dünden gereken dersleri çıkardık; çok daha inançlı ve çok daha güçlü bir şekilde Yemeksepeti'nin yarınını inşa edeceğiz."