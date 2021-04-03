





Mevlüt Tezel, "Ne oldu Nevzat Aydın, Twitter'da yoksun" başlıklı köşe yazısında şunları yazdı:



"Yemeksepeti'ne yapılan siber saldırı sonucu ele geçirilen 21.5 milyon insanın kişisel bilgilerinin yasa dışı içeriklerin paylaşıldığı Dark Web'e düştüğü haberi çıktı."



"Kiralık katilden, pedofili sapıklara kadar herkesin her şeyi bulabileceği Dark Web ortamında şimdi 21.5 milyon insanın ad-soyadı, adresi, telefon numarası, doğum tarihi, e-mail şifresi vs. dolaşıyor."

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"Bir üye "Nevzat Bey (Yemeksepeti CEO'su) bilgilerimizin çalındığını neden neredeyse 2.5 gün sonra haber verdiniz. Biz de kendi aksiyonumuzu alırdık bir an önce. Bu büyük bir ihmal" diye tweet atmış. Bunun gibi sosyal medyada binlerce şikayet yorumu var, lakin ne şirketten, ne de CEO'dan cevap yok. 'Bir basın açıklaması yaptık, daha ne istiyorsunuz?' mu demeye getiriyorlar acaba? Çalınan e-mail ve şifre kombinasyonu ile açılmış birçok hesabın kırılma tehlikesi var ama Yemeksepeti'nden bir açıklama yok."

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"Ben de bu köşede sordum; reklamlara büyük bütçeler ayıran Yemeksepeti, siber güvenlik için ne kadar bütçe ayırdı? Müşterilerinin güvenliğine ne kadar bütçe ile değer verdi? Yemeksepeti ise olay tartışılmasın, sorgulanmasın diye üç maymunu oynuyor."

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"Peki, Yemeksepeti'nin Twitter'ı çok kullanan, insanlarla polemiklere girmeye zaman ayıran Nevzat Aydın'dan neden hiç ses çıkmıyor? Böyle kriz mi yönetilir? Üç maymunu oynayarak tarihimizin en büyük veri hırsızlığının unutulacağını mı sanıyor?"

