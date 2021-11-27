FETÖ'de "elebaşı kim olacak?" kavgası! CIA devrede: Yeğeni de Mustafa Özcan'ı işaret etmişti

Teröristbaşı hastalanınca örgütün farklı ülkelerdeki kilit isimlerini yeni döneme hazır olun talimatı gönderildi. Bunun üzerine örgütteki farklı yapılar gücü ele geçirebilmek için mücadeleye başladı.
FETÖ BÖLÜNÜYOR
Siyaset Bilimci Nebi Miş, FETÖ'nün içinde büyük bir çekişme olduğunu belirterek, "FETÖ'ye bağlı olan esas gruplar var, yine FETÖ elebaşından ayrılmaya çalışan ya da FETÖ'nün yönetimini eleştiren farklı gruplar var. Elebaşına oluşturdukları internet sitelerinde mektup yazıyorlar, sorumluluğu üstlen diyorlar hatta çok sert bir şekilde FETÖ elebaşı ve yönetiminin soru çalmadan tutun da yolsuzluk örgüt içerisinde tecavüzlere varıncaya kadar farklı durumları kendileri kabul etmeye başladı. Kendi içerisinde farklı gruplar bu eleştirileri yapmaya başladı. Bölünme yönünde önemli kutuplaşmalar var." dedi.
Örgüt içerisinde var olan çekişmenin elebaşı Gülen'in hayatta olması sebebiyle büyük çapta bölünmeleri engelliyordu. Ancak Gülen'in bilincini yitirmesinin ardından kavga daha sertleşmeye başladı.
FETÖ'DE "ELEBAŞI KİM OLACAK?" KAVGASI
En büyük kavga ise örgütün en tepesi elebaşı kim olacağı etrafında şekilleniyor. Üst düzey teröristler İsmail Büyükçelebi, Abdullah Aymaz ve Cevdet Türkyolu örgütün mal varlığı ve yönetimi konusunda uzun süredir kıyasıya mücadele veriyor.
Darbe girişiminin ardından çözülmeye başlayan FETÖ'de güç mücadelesi baş gösterirken elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü iddialarının ardından yerine kimin geçeceği tartışması, gözleri örgüt yöneticilerinden oluşan "karanlık kurul üyeleri"ne çevirdi.
Adaylar içerisinde en çok dikkat çeken isim ise Amerikan istihabarat servisi CIA ile bağlantılı olan Mustafa Özcan. "Başyüceler" ya da "istişare heyeti" de denilen bu kurul üyelerinden "Gülen'in örgüt üzerindeki gölgesi" sözde "Türkiye imamı" Mustafa Özcan hakkında elebaşı Gülen'in yeğeni de örgütün başına geçeceğini ifade etmişti.