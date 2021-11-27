FETÖ'de "elebaşı kim olacak?" kavgası! CIA devrede: Yeğeni de Mustafa Özcan'ı işaret etmişti

Gülen 2016 yılında eniştesi Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan ve Ali Çelik'in oğlu Ömer Çelik ile beraber İzzet Aker'in yemek davetine gittiklerini söyleyerek "Burada sohbet sırasında Mustafa Özcan bizlere 'Adil Öksüz'ün evlenmesinde rol oynadığını kız isteme merasimine gittiğini' söylemişti. Bu dönemde bir defasında aile bireyleri olarak amcam Fetullah Gülen'in yanına gitmiştik. Burada bize 'Bana nasılsınız diye sormayın, cevabını alamayacağınız şeyleri sormayın' demişti. Bir defasında da ablam Sümeyra Türkyolu ameliyat olmuştu. Bundan dolayı amcam Fetullah Gülen ziyaretine gelmişti. Bu ziyarete arkasından Mustafa Özcan gelmişti. Burada Mustafa Özcan'a kızıp 'Neden sen geldin sen aileden misin? Bu aile ziyareti diyerek' geri göndermişti. Burada da yaklaşık yarım saat kadar görmüştüm" dedi.

"AMCAM ÖLDÜKTEN SONRA ÖRGÜTÜN BAŞINA MUSTAFA ÖZCAN GEÇECEK "

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in örgütün yöneticilerinden Mustafa Özcan'ı söz dinlemeyen bir çocuk gibi nitelendirdiğini anlatan Gülen "Mustafa Özcan başı olduğu heyeti kendi etkisi altına çalışıyordu. Her ne kadar amcam bu durumdan huzursuz olsa da örgütün bölünmesinden korktuğundan dolayı, örgütün kan kaybedeceğini dolayı yanında tutuyor olabilir. Kendi fikrim olarak Mustafa Özcan amcam öldükten sonra örgütün başına geçecek kişidir. 2018-2019 gibi Güray T.'den duyduğum kadarıyla 'Bir gün kampa gelen misafirleri Mustafa Özcan kendi odasında ağırlarken burada tüm sistem çökse, bütün cemaat dağılsa, cemaatin lideri ölse bile tekrardan toparlanmak için var gücümüz ile çalışacağız' şeklinde beyan verdiğini duymuştum" ifadelerini kullanmıştı.