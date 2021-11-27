Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmirliler’e yeni konutlarının anahtarını teslim etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Deprem Konutları Teslim Töreni'ne katıldı. Önemli açıklamalar yaptı:

İzmir depreminin ardından toplam 5 bin 74 konut, 353 dükkan yapma kararı aldık. Bir yıl içinde teslim etmeye başlama sözü verdik.

Bugün sözümüzü tutuyor, ilk etap konut ve dükkanları depremzedelere teslim ediyoruz.

Bu bölgedeki inşaatlardan kalan 741 konut ve dükkanı da çok yakında hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yatırım tutarı 750 milyon liradır.

2+1 konutları 160 bin ile 180 bin lira, 3+1 konutları ise 220 bin ile 260 bin TL arasında bir bedelle sahiplerine veriyoruz.

Kira bedellerinden düşük ödeme tutarları ile vatandaşlarımız konforlu, güvenli evlerine kavuşacak.

İzmir'e son 19 yılda 85 milyar tutarında yatırım yaptık. İzmir'e 4 yeni üniversite kurduk.

Biz şehirlerimize eser ve hizmet getirirken asla ayrımcılık yapmadık. Bay Kemal'in, CHP'nin ortaklarına bakın, notunuzu da verin.

ALSANCAK MUSTAFA DENİZLİ STADI AÇILDI

Başkan Erdoğan, Alsancak Mustafa Denizli stadının açılışını da yaptı. Erdoğan "Altay ve Altınordu burayı kardeşçe kullanacaklar" dedi.