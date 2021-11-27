27 Mayıs darbesi mağdurlarına tazminat: 370 kişinin başvurusu kabul edildi





4 AY İÇİNDE ÖDENECEK

Komisyon kararlarına karşı kararın tebliğini izleyen 15 gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere verilecek dilekçe ile doğrudan veya valiliklerin il yazı işleri müdürlükleri aracılığıyla itiraz başvurusunda bulunulabileceğini belirten Birkan, komisyonun itiraz üzerine vereceği karara karşı ise ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştay'da dava açılabileceğini söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre, Birkan, "Komisyon kararında ödenmesine karar verilen tazminat tutarı, kararın kesinleşmesini müteakip talep üzerine 4 ay içinde kararda gösterilen kişiye Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecektir" ifadesini kullandı.

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