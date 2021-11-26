Başkan Erdoğan'dan Deprem Konutları Teslim Töreni'nde önemli açıklamalar





CHP'Yİ ELEŞTİRDİ

Biz bugüne kadar ülkemize ve vatandaşlarımıza ne söz verdiyse yaptık. İzmir'de de verdiğimiz tüm sözleri yerine getirdik. Bugün teslim ettiğimiz konutlar da sözümüzün eri olduğumuzun son örneğidir. Bu güzel manzaranın kimi kifayetsiz siyasetçiler tarafından gölgelenmesine izin vermeyeceğinize inanıyorum. Şehrin yerel yönetimlerdeki çeyrek asırlık ihmalini de içimiz acıyarak takip ediyoruz. Altyapının yetersizliği yağan her yağmurda kendini belli ediyor. Son sel felaketinde ortaya çıkan tabloyu en iyi sizler biliyorsunuz.

Acaba bu şehri turist gibi ziyaret eden ana muhalefet partisinin genel başkanı kendi belediye başkanına hangi derde derman olacak talimatı vermiştir. Belediyenin sorumluluğunda olan hususların suçunu hükümete atmak dışında herhangi bir cinlikleri var mı? İzmir adına duyduğum samimi üzüntüyü sizlerle paylaşıyorum. Gerçek yüzlerini artık sizlerin de gördüğüne inanıyorum.



BAY KEMAL'İ BOMBALADI

Depremin ardından buraya geldiklerinde kendilerinden yardım isteyen vatandaşları devlet yapsın diye tersleyenlerden İzmir'e hayır gelmez.



İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin önüne geçecek yatırımları yapmak yerine felaketi seyredenler bu güzel şehri aydınlatamaz.



BAY KEMAL'İN, CHP'NİN ORTAKLARINA BAKIN, NOTUNUZU VERİN

Biz şehirlerimize eser ve hizmet getirirken asla ayrımcılık yapmadık. Tek kriterimiz ülkemizin ve insanımızın neye ihtiyacı olduğudur.

Milletimizin değerleri üzerinden istismar siyaseti yapanların ne size, ne bu ülkeye küçük bir faydası olmamıştır. Kendileri sürekli gerilimden beslendiği için yalan, yanlış, iftira ile sizleri oyalama yoluna gitmiştir. Bay Kemal'in, CHP'nin ortaklarına bakın, notunuzu da verin.