Başkan Erdoğan'dan Deprem Konutları Teslim Töreni'nde önemli açıklamalar

Geçtiğimiz yıl İzmir'de yaşanan depremin ardından yaralar sarıldı. Vatandaşının yanında olan devlet, depremzedeler için inşa edilen konutları tamamladı. Konutlar Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle hak sahiplerine teslim edildi. Başkan Erdoğan törene önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Sözlerimin hemen başında İzmir depreminde hayatını kaybeden 117 vatandaşımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum. Depremin ilk anından itibaren sadece İzmir'in acısını paylaşmakla kalmadık, dertlerini çözecek adımları da attık.
Ülkemiz en etkin, en hızlı afet müdahale planına sahiptir. Dakikalar içinde arama kurtarma, saatler içinde yardım faaliyetini başlatabiliyoruz. İzmir'de de bu mekanizmayı başlattık. Depremzedelerin yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştık, çabaladık. Kimseyi açıkta, çaresiz bırakmadık.
SÖZÜMÜZÜ TUTTUK
İzmir depreminin ardından Bayraklı'da yerinde 1391 konut ve 302 dükkan, rezerv alanda ise 3649 konut inşa etmek için hemen jarekete geçtik. İzmir depreminin ardından toplam 5 bin 74 konut, 353 dükkan yapma kararı aldık.
Bir yıl içinde teslim etmeye başlama sözü verdik. Bugün sözümüzü tutuyor, ilk etap konut ve dükkanları depremzedelere teslim ediyoruz.
YATIRIM TUTARI 750 MİLYON LİRADIR
Bu bölgedeki inşaatlardan kalan 741 konut ve dükkanı da çok yakında hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yatırım tutarı 750 milyon liradır. Deprem konutlarının ödeme tutarı ve vadeleri ile ilgili bilgileri paylaşmıştık.