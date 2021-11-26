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    İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan açıklaması

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulundu. BAE Veliahtı Al Nahyan'ın Türkiye ziyaretinin, "Bölgesel istikrar için yeni bir dönemin başlangıcı olduğu" değerlendirmesi yapıldı...

    Bölgesel istikrar için yeni dönem

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulundu.

    Bu ziyaret, devletimizin bölgesel barış ve istikrarı tesis etmeye yönelik çabalarını kanıtlayan önemli bir ziyaret oldu. Ticaret, enerji ve çevre alanlarında imzalanan ikili anlaşmalar ekonomik ilişkilerimizi geliştirecektir. Ayrıca, bu anlaşmaların çok ihtiyaç duyulan iş birliği hedefini daha da ileriye taşımasını temenni ediyoruz. Türkiye bölgede istikrar ve barış için her zaman önemli bir güç olacaktır. Özel şirketler, borsalarımız ve liman yönetimlerimiz arasındaki yatırım anlaşmaları da ekonomik profilimizi güçlendirecektir. Türkiye ve BAE, ikili ekonomik ilişkilerini güçlendirme hususlarında kararlıdır. Bunun, Türkiye- Körfez ilişkilerinde bölgesel istikrar açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyoruz.

    MGK'DA EKONOMİ VURGUSU
    Başkan     Erdoğan'ın liderliğinde yapılan MGK, 3 saat sürdü. Yayınlanan bildiride ekonomi vurgusu yapıldı. "Tehditler ele alındı, hedeflere ulaşma kararlılığı teyit edildi" denildi. Bildiride ayrıca Ermenistan'a uzatılan barış elini fırsat olarak değerlendirmesi, ateşkese uyması ve iş birliği içinde olmasının önemine değinildi.

    Başkan Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü için yaptığı açıklamada, "Tamamen ortadan kaldıracağız, kararlıyız" ifadesini kullandı.

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    Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan açıklaması
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