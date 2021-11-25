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    • 25.11.2021 21:07
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'kadına şiddetle mücadele' mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bugüne kadar kadınların her alandaki hak arama mücadelelerinde yanlarında olduk, bundan sonra da olacağız. Kadına karşı şiddeti insani ve ahlaki değerlerimizi güçlendirerek inşallah tamamen ortadan kaldıracağız. Kararlıyız." ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan’dan ’kadına şiddetle mücadele’ mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.


    İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün, en başta inancımızın, medeniyetimizin, değerlerimizin karşısında durduğu bu sorunun tamamen ortadan kalkmasına vesile olmasını diliyorum.

    TÜM DÜNYANIN SORUNUDUR
    Bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddet ne yazık ki tüm dünyanın sorunudur. Türkiye bu soruna karşı en kapsamlı ve etkili mevzuata sahip ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

    TEDBİRLERİ ALACAĞIZ
    Geçtiğimiz Temmuz ayında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nı açıklamış, 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet belirlemiştik. Değişen şartlara ve ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak gereken her türlü yasal ve idari tedbiri almayı sürdüreceğiz.

    Aziz milletim… Unutmamalıyız ki kadına yönelik şiddetle mücadele aynı zamanda annemizin, eşimizin, kızımızın hakkını, hukukunu, onurunu korumanın da mücadelesidir. Bu sorunun ortadan kalkması tüm kesimlerin inancı, çabası ve mutabakatıyla mümkündür.

    KADINA ŞİDDETİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ
    Bugüne kadar kadınların her alandaki hak arama mücadelelerinde yanlarında olduk, bundan sonra da olacağız. Kadına karşı şiddeti insani ve ahlaki değerlerimizi güçlendirerek inşallah tamamen ortadan kaldıracağız. Kararlıyız.
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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'kadına şiddetle mücadele' mesajı
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