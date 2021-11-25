Başkan Erdoğan Türkiye Maarif Vakfı'nın düzenlediği toplantıda FETÖ'cü alçaklara net mesaj gönderdi!

Türkiye'yi milletimizin değerlerini ve evrensel ilkeleri sınırlarımız dışında başarıyla temsil eden kurumlarımızdan biri de Türkiye Maarif Vakfı'dır. Vakfımız, Anadolu'nun ilim ve irfan geleneğinden tevarüs ettiği birikimi dünyanın dört bir tarafındaki gencecik dimalara aktarıyor. Böylece insanlığın ortak geleceği, barışı ve huzuru için erdemli ve nitelikli nesillerin yetişmesine katkı sunuyor.

"47 ÜLKEDE 50 BİN ÖĞRENCİYE HİZMET VERİLİYOR"

Türkiye Maarif Vakfı'nın kuruluşundan itibaren bu misyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmaları memnuniyetle takip ediyoruz. Bugün vakfımız 6 farklı kıtanın 47 ülkesinde açtığı 414 eğitim kurumu ile yaklaşık 50 bin öğrenciye hizmet veriyor.