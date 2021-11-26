Son dakika: CHP ve HDP'yi üzecek haber! Kırmızı listede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 11'e ulaştı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) PKK'ya yönelik Gara ve Kandil'de gerçekleştirdiği operasyonda kırmızı listede yer alan 'Botan' kod adlı Nihat Gören'in de aralarında yer alıdığı 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçlerinin son 1 yılda etkisiz hale getirdiği kırmızı listedeki terörist sayısı 11'e ulaştı.
NOKTA OPERASYON
Sabah'ta yer alan habere göre, Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar yurtiçinde ve yurtdışında aralıksız devam ediyor. MİT operasyon birimi tarafından gerçekleştirilen operasyonda Kuzey Irak'ta PKK'ya bir darbe daha vuruldu. MİT'in gerçekleştirdiği operasyonda, Gara'da 4, Kandil'de ise 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.