Son dakika: CHP ve HDP'yi üzecek haber! Kırmızı listede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 11'e ulaştı

2 PKK'LI DAHA TESLİM OLDU

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu 2015'te katıldıkları terör örgütü PKK'dan kaçan 1'i Terörden Arananlar Listesi'nde Gri Kategori'de olmak üzere 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkadı. İkna çalışmaları sonucunda bu yıl içinde teslim olan örgüt mensubu sayısı ise 180'e yükseldi.