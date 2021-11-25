BAE'den gelen 10 milyar dolarlık fon, yatırım gelmesin dolar fırlasın diye kırk takla atan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayarını bozdu

İki ülke arasındaki yeni dönemin ilk adımı olarak BAE'nin Türkiye'de yatırım için 10 milyar dolarlık bir fon ayırdığına işaret eden gazete, "Tıpkı Başkan Erdoğan'ın dediği gibi, bu ziyaret iki ülke arasında kalkınmayı vadeden yeni bir dönemin hazırlığıdır." ifadelerine yer verdi.

"El-İttihad" gazetesinin haberinde ayrıca çeşitli sektörlerde kalkınmasını sürdüren iki ülkenin sürdürülebilir bir ekonomik ortaklık başlattığına işaret edildi.