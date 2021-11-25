BAE'den gelen 10 milyar dolarlık fon, yatırım gelmesin dolar fırlasın diye kırk takla atan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayarını bozdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın huzurunda imzalanan 10 anlaşmanın ardından Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi. Suwaidi, Abu Dabi Veliahtı'nın Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye geldiğini belirterek, "Bu resmi ziyaret ve görüşmeler neticesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırmış ve tahsis etmiştir" dedi.
BAE BASINI: BİN ZAYİD'İN ZİYARETİ TÜRKİYE-ARAP ÜLKELERİ İLİŞKİLERİNİ YENİ BİR DÖNEME TAŞIYACAK
BAE'de yayın yapan günlük gazeteler, Prens Bin Zayid'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle dün Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyareti manşetlerine taşıdı.
Dünkü ziyareti "BAE ve Türkiye... Umut vadeden ilişkiler" başlığıyla manşetinden veren "El-İttihad" gazetesi, iki ülke ilişkilerinde barış ve istikrar temeline dayalı iş birliği ve ortak çalışma için yeni ufukların oluştuğuna vurgu yaptı.
İki ülke arasındaki yeni dönemin ilk adımı olarak BAE'nin Türkiye'de yatırım için 10 milyar dolarlık bir fon ayırdığına işaret eden gazete, "Tıpkı Başkan Erdoğan'ın dediği gibi, bu ziyaret iki ülke arasında kalkınmayı vadeden yeni bir dönemin hazırlığıdır." ifadelerine yer verdi.
"El-İttihad" gazetesinin haberinde ayrıca çeşitli sektörlerde kalkınmasını sürdüren iki ülkenin sürdürülebilir bir ekonomik ortaklık başlattığına işaret edildi.