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    • 24.11.2021 12:54
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    Evlat nöbetindeki anne Aysel Artık: 6 yıldır ağlıyorum artık ağlamayacağım ve oğlumu dört gözle bekliyorum

    Diyarbakır’da, evlat nöbetindeki ailelerin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 815’inci gününde kararlılıkla devam ediyor. PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan oğlu için 6 yıldır mücadele eden anne Artık, aramadığı yer kalmadığını söyledi. En son buraya başvurduklarını aktaran Artık, “İnşallah oğlumu buradan alıp gideceğim." dedi. Haberin detayları...

    İHA
    6 yıldır ağlıyorum artık ağlamayacağım

    Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 815'inci gününde de sürüyor.

    Hatay'ın Antakya ilçesinde ikamet eden ve 2015 yılında iş yerinde eve gittiği sırada bir daha kendisinden haber alınamayan Erhan Artık'ın (31) annesi Aysel ile babası Ekrem Artık, HDP il binası önündeki evlat nöbetine devam ediyor.



    "DİMDİK AYAKTAYIM VE OĞLUMU DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

    İddiaya göre, 2015 yılında işyerinden eve geldiği sırada terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan oğlu için 6 yıldır mücadele eden anne Artık, aramadığı yer kalmadığını söyledi.

        En son buraya başvurduklarını aktaran Artık, "İnşallah oğlumu buradan alıp gideceğim. HDP'ye sesleniyorum. Meclise girmek istiyor. Hangi cesaretle hangi yüzle meclise girmeyi düşünüyor. Evlatlarımızı kaçırarak mı? Evlatlarımızı istiyorum. Yeni katıldım. Evlatlarımızı, oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. 6 yıldır ağlıyorum. Ama artık ağlamayacağım. Dimdik ayaktayım ve oğlumu dört gözle bekliyorum. Erhan oğlum, sana sesleniyorum. Ne olur kaç gel. Yolunu bulursan hemen kaç gel annem. Seni dört gözle bekliyoruz" dedi.

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        Haberler Güncel Evlat nöbetindeki anne Aysel Artık: 6 yıldır ağlıyorum artık ağlamayacağım ve oğlumu dört gözle bekliyorum
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