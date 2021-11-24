Evlat nöbetindeki anne Aysel Artık: 6 yıldır ağlıyorum artık ağlamayacağım ve oğlumu dört gözle bekliyorum

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 815'inci gününde de sürüyor.
Hatay'ın Antakya ilçesinde ikamet eden ve 2015 yılında iş yerinde eve gittiği sırada bir daha kendisinden haber alınamayan Erhan Artık'ın (31) annesi Aysel ile babası Ekrem Artık, HDP il binası önündeki evlat nöbetine devam ediyor.
"DİMDİK AYAKTAYIM VE OĞLUMU DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"
İddiaya göre, 2015 yılında işyerinden eve geldiği sırada terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan oğlu için 6 yıldır mücadele eden anne Artık, aramadığı yer kalmadığını söyledi.