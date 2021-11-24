Evlat nöbetindeki anne Aysel Artık: 6 yıldır ağlıyorum artık ağlamayacağım ve oğlumu dört gözle bekliyorum

En son buraya başvurduklarını aktaran Artık, "İnşallah oğlumu buradan alıp gideceğim. HDP'ye sesleniyorum. Meclise girmek istiyor. Hangi cesaretle hangi yüzle meclise girmeyi düşünüyor. Evlatlarımızı kaçırarak mı? Evlatlarımızı istiyorum. Yeni katıldım. Evlatlarımızı, oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. 6 yıldır ağlıyorum. Ama artık ağlamayacağım. Dimdik ayaktayım ve oğlumu dört gözle bekliyorum. Erhan oğlum, sana sesleniyorum. Ne olur kaç gel. Yolunu bulursan hemen kaç gel annem. Seni dört gözle bekliyoruz" dedi.

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