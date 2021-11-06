Bir anne daha evladına kavuştu: Gelin evlatlarımızı kurda kuşa yem etmeyelim

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden biri daha evladına kavuştu.
Terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için 795 gündür HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan anneler, bir zafere daha ulaştılar.
Jandarma Genel Komutanlığı, İstihbarat Komutanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ikna süreci uzmanlarınca yapılan müşterek çalışmalar neticesinde, 2013'te terör örgütünce dağa kaçırılan Halil İbrahim Görmez, 4 Kasım'da güvenlik güçlerine teslim oldu.
Görmez, Diyarbakır'da ailesiyle buluşturuldu. 13 Mart 2020'de HDP il binası önüne gelerek oğulları için oturma eylemine başlayan Mehmet ve Özlem Görmez'in, Diyarbakır İçkale Valilik Binası'nda çocukları Halil İbrahim Görmez ile buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı.