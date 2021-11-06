Bir anne daha evladına kavuştu: Gelin evlatlarımızı kurda kuşa yem etmeyelim

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden biri daha evladına kavuştu.

Terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için 795 gündür HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan anneler, bir zafere daha ulaştılar.