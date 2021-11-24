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    • Güncel
    • 24.11.2021 12:34
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    • 24.11.2021 12:42
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    HDPKK'lı Selahattin Demirtaş muhalefete ortak miting ve hükümeti istifaya zorlama çağrısı yaptı

    Türkiye düşmanı ülkelerden ve ekonomik tetikçilerden güç alan muhalefet, kur saldırılarıyla hükümeti köşeye sıkıştırıp erken seçime zorlamak istiyor. HDP eski Eşgenel Başkanı Selahattin Demirtaş, muhalefete ortak miting yaparak hükümeti istifaya davet etmeleri için çağrı yaptı.

    Kur saldırıları şimdi anlaşıldı!

    HDP'nin tutuklu eski Eşgenel Başkanı Selahattin Demirtaş, kur kriziyle birlikte kamuoyunda yükselen itirazların ardından muhalefet partilerine miting çağrısı yaptı.

    7 BÖLGEDE 7 ORTAK MİTİNG ÇAĞRISI
    Muhalefeti yedi bölgede yedi ortak miting yapmaya çağıran Demirtaş, partilerin genel başkanlarına "Hiç değilse Meclis'te temsil edilen muhalefet partilerinin genel başkanlarının, ortak bir basın toplantısıyla hükümeti istifaya çağırmalarının ve yedi bölgede yedi ortak miting yaparak halkla birlikte derhal seçim istemelerinin önünde bir engel mi var? Bugün değilse ne zaman?" dedi.

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    Haberler Güncel HDPKK'lı Selahattin Demirtaş muhalefete ortak miting ve hükümeti istifaya zorlama çağrısı yaptı
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