Kork HDP! Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir anne daha katıldı

Evladına seslenen anne Sabriye Aydın, ''Evladım Murat Çepni tarafından Samsun'da üniversite okurken kandırılıp kaçırıldı. Oğlum sana sesleniyorum ne olursun dön gel artık. 4 yıl oldu, sesine hasretim.'' ifadelerini kullandı.

"EVLADIM OKURKEN KAÇIRILDI"

Anne Sabriye Aydın şunları söyledi:

"Evladım Murat Çepni tarafından Samsun'da üniversite okurken kandırılıp kaçırıldı. Oğlum sana sesleniyorum ne olursun dön gel artık. 4 yıl oldu, sesine hasretim. Devlet olarak da aile olarak da arkandayız yavrum. Buradaki annelerin acılarını gördüm, benim de acım aynı olduğu için, onlara destek için buradayım. Dönen çocukları gördükçe benimki de döner diye buradayım. Evladımdan hiçbir haber yok. Ne arama, ne telefon hiçbir şey yok. Bekliyorum seni oğlum, seni almadan gitmeyeceğim ben buradan. Ne olursun çocuğum dön gel.''