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    • 05.11.2021 19:13
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    15 Temmuz gazisi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

    15 Temmuz gazisi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Acılı ailelerin kararlı duruşunu öven Aslan, "Evlatlarınızı kurtarmak için başlattığınız bu ulvi duruşunuzda, her daim yanınızda olduğumu hissettirmek için aranıza katıldım" ifadelerini kullandı. Haberin detayları...

    AA
    DHA
    Turgut Aslan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

    Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 795'inci gününde sürüyor.

    15 Temmuz gazisi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, beraberinde İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile beraber Diyarbakır annelerini ziyaret ederek, oturma eylemini sürdüren ailelerle görüştü.

    Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Aslan, cennetin annelerin ayakları altında olduğunu söyledi.

    "HER DAİM YANINIZDA OLDUĞUMU HİSSETTİRMEK İÇİN ARANIZA KATILDIM"

    Annelerin yanında olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Aslan, şöyle konuştu:

        "Bu necip milletin birliğine, beraberliğine darbe vurmaya çalışan terör örgütünün elindeki evlatlarınızı kurtarmak için başlattığınız bu ulvi duruşunuzda, her daim yanınızda olduğumu hissettirmek için aranıza katıldım. Emin olun ki, tüm terör örgütlerinin hain emelleri, sizin bu kararlı duruşunuz karşısında parçalanacaktır. Milletimiz tüm benliğiyle, yanınızda olmaya devam edecektir. Evlatlarınızın, yürekleri yanan tüm annelerin çağrısına ve sıcaklığına dönmelerini temenni ediyorum."

        "UMARIM YAKINDA HEPİNİZ EVLATLARINIZA KAVUŞURUSUNUZ"

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan sözlerini, "Cennet anaların ayakları altındadır. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Diyarbakır'a gelip de buraya gelmemek olmaz. Aranızda bulunmaktan çok mutluyum. Bugün de bir annenin evladına kavuştuğunu öğrendim. Çok sevindim. Umarım yakında hepiniz evlatlarınıza kavuşursunuz. Allah'a emanet olun" diyerek tamamladı.

        Aslan, ziyaretin ardından 20 yıl önce şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'ndaki anıtını ziyaret etti.

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