15 Temmuz gazisi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 795'inci gününde sürüyor.
15 Temmuz gazisi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, beraberinde İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile beraber Diyarbakır annelerini ziyaret ederek, oturma eylemini sürdüren ailelerle görüştü.
Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Aslan, cennetin annelerin ayakları altında olduğunu söyledi.
"HER DAİM YANINIZDA OLDUĞUMU HİSSETTİRMEK İÇİN ARANIZA KATILDIM"
Annelerin yanında olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Aslan, şöyle konuştu: