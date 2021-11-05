15 Temmuz gazisi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

"Bu necip milletin birliğine, beraberliğine darbe vurmaya çalışan terör örgütünün elindeki evlatlarınızı kurtarmak için başlattığınız bu ulvi duruşunuzda, her daim yanınızda olduğumu hissettirmek için aranıza katıldım. Emin olun ki, tüm terör örgütlerinin hain emelleri, sizin bu kararlı duruşunuz karşısında parçalanacaktır. Milletimiz tüm benliğiyle, yanınızda olmaya devam edecektir. Evlatlarınızın, yürekleri yanan tüm annelerin çağrısına ve sıcaklığına dönmelerini temenni ediyorum."