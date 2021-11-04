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    • Güncel
    • 04.11.2021 19:01
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    • 04.11.2021 19:01
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    Son dakika: Evlat nöbetindeki Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu!

    Son dakika haberleri.. Diyarbakır'da evlatları HDP aracılığıyla PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten ailelerin evlat nöbeti sürerken güzel bir haber geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan annelerden birinin daha çocuğuna kavuştuğunu bildirdi. Evladına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

    Bir aile daha evladına kavuştu!

    Diyarbakır'da evlatları HDP aracılığıyla PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten ailelerin evlat nöbeti sürüyor.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada bir ailenin daha evladına kavuştuğunu duyurdu.

    Soylu, "Evlat nöbetinde bir güzel haber daha. 33. kavuşma gerçekleşiyor. Diyarbakır annelerinden, Özlem anne de bugün, evladına kavuşuyor. İnşallah devamı da gelecek, annelerin cesareti ve kararlılığı tüm terör örgütlerini çökertecek." ifadelerini kullandı.

    Bu yıl ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist sayısı 174'e yükseldi

    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

    Teslim olan örgüt mensuplarının, 2013'te PKK'ya katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Bahse konu örgüt mensuplarından birinin ailesi, 13 Mart 2020'den itibaren Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbeti eylemindedir. Teslim olan örgüt mensupları ile birlikte Diyarbakır'da 33. buluşma gerçekleştirilirken sadece ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 174'e yükseldi." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Evlat nöbetindeki Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu!
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