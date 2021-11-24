Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilatı’na seslendi! Tuzakları bozacağız hedefe ulaşacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Merkez'de AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu:

Hala erken seçim, erken seçim. Ya olmayacak erken seçim... Haziran 2023... 15- 20 ayda seçim yapmak ilkel kabilelerin işidir.

2023'e giden süreçte 84 milyon vatandaşımızın her birinin kapısına gideceğiz, gönlünü kazanacağız... Ülkemizi CHP'nin yalanlarına terk edemeyiz.

Şu anda ana muhalefet, muhalefet niye bu kadar yırtınıyor, niye bu kadar çılgına dönüyor? Çünkü gelecekleri yerin ne olduğunu çok iyi biliyorlar.

Önümüzdeki seçim sonuçları, vesayetle, ihtiraslı çıkar odaklarıyla, terör örgütleriyle, darbecilerle mücadelenin ötesine geçen, bölgemizin ve dünyamızı şekillendirecek ehemmiyete sahiptir.

Herkesi derleyip toplayacağız. Yeminli Türkiye düşmanlarının, yeminli AK Parti ve Tayyip Erdoğan düşmanlarının ne dediğine değil, bizimle yol yürüyenlere bakacağız.

ÖĞRETMENLERE MÜJDE VERDİ

Başkan Erdoğan, Öğretmenler Günü için düzenlenen "81 İlden 81 Öğretmen ile Yemek" programına katıldı. "Ömrünü öğrenmeye, öğretmeye, vatanına ve milletine değerlerine bağlı nitelikli nesiller yetiştirmeye adamış bir öğretmenin hakkı asla ödenmez" diyen Erdoğan, "Haklarını güvence altına alacak bir öğretmenlik meslek kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık. 3600 ek gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız haklar şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.