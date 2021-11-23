Spekülatif artış ve kur saldırılarından rol devşiren firari vatan haini Can Dündar ağzındaki baklayı çıkardı





Konuya ilişkin uzun bir konuşma yapan Erdoğan, Amerika'dan Avrupa'ya Çin'e kadar örnekler vererek faiz baronlarının içerideki tetikçilerine de, "Mandacı iktisatçıların reçetelerine bunun için itibar etmiyoruz." ifadeleriyle gereken mesajı verdi.

Erdoğan, "Ülkemizi denklemin dışına itmek için kur ve faiz üzerinden oynadıkları oyunu görüyoruz. Biz aynı oyunu terör örgütleri ile mücadelemizde gördük, karşı atağımızı yaptık ve başardık. Aynı oyunları darbe girişiminde gördük, milletimizle beraber direndik ve başardık. Güçlü bir duruş sergileyerek girdiğimiz her mücadeleden anlımızın akıyla çıktık. Milletimizi bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkaracağız" dedi.