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    • Güncel
    • 24.11.2021 01:38
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    • 24.11.2021 01:54
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    Spekülatif artış ve kur saldırılarından rol devşiren firari vatan haini Can Dündar ağzındaki baklayı çıkardı

    Dolar ve Euro'da son günlerde yaşanan spekülatif artış ile birlikte döviz kurlarında yukarı yönlü artış sürüyor. Meselenin ekonomik değil siyasi olduğu Türkiye'nin büyüme ve ihracat rakamlarıyla gözler önüne serilirken spekülatif krizden rol devşiren küresel faiz lobileri, mandacı iktisatçılar, FETÖ'cüler, ve muhalefet kriz havası oluşturmanın peşinde! Firari vatan haini Can Dündar, skandal bir açıklama yaparak "Şimdi beklenen, bu iktisadi krizin bir siyasi krize evrilmesi ve seçimi kaçınılmaz hale getirmesidir" açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Firari vatan haini Can Dündar’dan skandal açıklama!

    Koronavirüs salgını ile birlikte dünyada baş göstere küresel krizden Türk ekonomisi de etkilenirken dövizde yaşanan spekülatif dalgalanmalara rağmen atılan adımlar sayesinde büyüme ve ihracat rakamlarında yukarı yönlü bir hareket izlendi.



    Büyük kuruluşların Türkiye'nin büyüme oranına ilişkin olumlu yönde revize üstüne revize yaptığı rakamları küresel faiz baronlarının yerli işbirlikçileri, mandacı iktisatçılar ve muhalefet umursamadı.



    Meselenin ekonomik olmadığı gerçeği büyüme ve ihracat rakamlarına yansırken siyasi baskı ve operasyonlarla doların tırmandığı gerçeği ise görmezden gelindi.

    "EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞI"
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısı sonrası bu gerçeğe dikkat çekerek meseleyi 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' olarak niteledi.



    Konuya ilişkin uzun bir konuşma yapan Erdoğan, Amerika'dan Avrupa'ya Çin'e kadar örnekler vererek faiz baronlarının içerideki tetikçilerine de, "Mandacı iktisatçıların reçetelerine bunun için itibar etmiyoruz." ifadeleriyle gereken mesajı verdi.

    Erdoğan, "Ülkemizi denklemin dışına itmek için kur ve faiz üzerinden oynadıkları oyunu görüyoruz. Biz aynı oyunu terör örgütleri ile mücadelemizde gördük, karşı atağımızı yaptık ve başardık. Aynı oyunları darbe girişiminde gördük, milletimizle beraber direndik ve başardık. Güçlü bir duruş sergileyerek girdiğimiz her mücadeleden anlımızın akıyla çıktık. Milletimizi bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkaracağız" dedi.

        FİRARİ VATAN HAİNİ AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARTTI!
        Casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hapis cezasına çarptırılan FETÖ firarisi vatan haini Can Dündar, yaşanan bu spekülatif krizin ardından ağzındaki baklayı çıkarttı.



        Her fırsatta Türkiye'yi hedef alarak hainliğini kanıtlamaktan geri durmayan Dündar, erken seçim hayali içerisinde yanıp tutuştuğunu gözler önüne serdi.



        SPEKÜLATİF KUR ATAKLARINDAN KENDİNE ROL DEVŞİRDİ
        Firari vatan haini son günlerde yaşanan spekülatif kur ataklarından rol devşirerek "Şimdi beklenen, bu iktisadi krizin bir siyasi krize evrilmesi ve seçimi kaçınılmaz hale getirmesidir" açıklamasında bulundu.



        KİRLİ OYUN BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNDE!
        Küresel faiz lobileri, mandacı iktisatçılar, vatan hainleri ve muhalefetin spekülatif ataklar ve kur saldırıları üzerinden Türk ekonomisini köşeye sıkıştırma girişimi böylelikle bir kez daha gözler önüne serildi.
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        Türkiye ekonomisine saldırının perde arkasında kim var?
        Haberler Güncel Spekülatif artış ve kur saldırılarından rol devşiren firari vatan haini Can Dündar ağzındaki baklayı çıkardı
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