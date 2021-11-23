Spekülatif artış ve kur saldırılarından rol devşiren firari vatan haini Can Dündar ağzındaki baklayı çıkardı

Koronavirüs salgını ile birlikte dünyada baş göstere küresel krizden Türk ekonomisi de etkilenirken dövizde yaşanan spekülatif dalgalanmalara rağmen atılan adımlar sayesinde büyüme ve ihracat rakamlarında yukarı yönlü bir hareket izlendi.
Büyük kuruluşların Türkiye'nin büyüme oranına ilişkin olumlu yönde revize üstüne revize yaptığı rakamları küresel faiz baronlarının yerli işbirlikçileri, mandacı iktisatçılar ve muhalefet umursamadı.
Meselenin ekonomik olmadığı gerçeği büyüme ve ihracat rakamlarına yansırken siyasi baskı ve operasyonlarla doların tırmandığı gerçeği ise görmezden gelindi.
"EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞI"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısı sonrası bu gerçeğe dikkat çekerek meseleyi 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' olarak niteledi.
Konuya ilişkin uzun bir konuşma yapan Erdoğan, Amerika'dan Avrupa'ya Çin'e kadar örnekler vererek faiz baronlarının içerideki tetikçilerine de, "Mandacı iktisatçıların reçetelerine bunun için itibar etmiyoruz." ifadeleriyle gereken mesajı verdi.
Erdoğan, "Ülkemizi denklemin dışına itmek için kur ve faiz üzerinden oynadıkları oyunu görüyoruz. Biz aynı oyunu terör örgütleri ile mücadelemizde gördük, karşı atağımızı yaptık ve başardık. Aynı oyunları darbe girişiminde gördük, milletimizle beraber direndik ve başardık. Güçlü bir duruş sergileyerek girdiğimiz her mücadeleden anlımızın akıyla çıktık. Milletimizi bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkaracağız" dedi.