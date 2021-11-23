Son dakika: Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi!





Son 19 yılda eğitim-öğretimin her alanında attığımız adımlarla öğretmenlerimize minnet borcumuzu yerine getirmeye çalıştık. Göreve geldiğimizde en önemli mesele altyapı eksikliğini gidererek okullarımızı ileri standartlara kavuşturmaktı, kavuşturduk. Derslik sayımızı 343 binden 601 bin seviyesine çıkartarak ülkemizin her köşesini modern eğitim kurumlarıyla donattık. Mevcut öğretmen sayımızın yüzde 73'ü bizim dönemimizde atandı. 2002'de ilköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 36 iken bu sene aynı sayı 23'e indi. Ortaöğretimde bu rakam 30'dan 22'ye geriledi. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 28, ortaöğretimde 18 iken bu sene aynı sayı ilköğretimde 15, ortaöğretimde 13 olmuştur. Müfredatta yaptığımız reformlarla evlatlarımıza daha modern, özgür, kendi kabiliyetlerine daha uygun dersleri seçme imkanı sunduk. Çocuklarımızın bir kısmının ayağına pranga vuran katsayı uygulamasını kaldırarak mesleki eğitimi çok daha cazip hale getirdik.

BÜTÇEDE EN BÜYÜK PAY EĞİTİMİN

Son 19 yılda bütçede en büyük payı daima eğitime tahsis ettik. Önümüzdeki yıl için eğitim bütçemizi 274 milyar 385 milyon lira olarak belirledik. Bu rakam merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7'sine tekabül ediyor. Böylece, ülkemizi dünyanın devler ligine taşıma mücadelemizin odağında eğitimin bulunduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyduk.