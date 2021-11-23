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    Öğretmenler Günü Google Doodle oldu! Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı? 24 Kasım Öğretmenler Günü ilk ne zaman kutlandı?

    Bizleri yetiştiren, kıymetli öğretmenlerimiz için Google bu yıl da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü unutmadı. Bu anlamlı günde Google Öğretmenler Günü'ne özel ana sayfasında Doodle tasarımı oluşturarak, arı görselli öğretmen ve öğrencilerine yer verdi. Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Biz de haberimizde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün tarihi, önemi ve anlamı hakkında bilgilere yer verdik. Peki, 24 Kasım Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Öğretmenler Günü Google Doodle oldu! Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı?

    Dünyanın en çok kullanılan arama motorlarından birisi olan Google anasayfasında zaman zaman yer alan Doodle'larla gündem oluyor. Google 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel hazırladığı doodle ile dikkatleri üzerine çekti. Google Öğretmenler Günü'ne özel ana sayfasında Doodle tasarımı oluşturarak, arı görselli öğretmen ve öğrencilerine yer verdi. . Peki, 24 Kasım Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı? İşte tüm merak edilenler haberimizde...

    ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN TARİHİ

    Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Türkiye'de 1981'den beri, her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.

    Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"'nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"'ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

    Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat, Türkiye'de ise her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.

        TÜRKİYE'DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ

        24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti.

        Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi.

        Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir
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        Haberler Güncel Öğretmenler Günü Google Doodle oldu! Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı? 24 Kasım Öğretmenler Günü ilk ne zaman kutlandı?
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