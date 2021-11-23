Son dakika: Başkan Erdoğan'dan INTERPOL toplantısına video mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen INTERPOL 89. Genel Kurul Toplantısı'na bir video mesaj gönderdi.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Geçen sene planlanan toplantımızı küresel koronavirüs salgını sebebiyle ertelemek durumunda kalmıştık. Salgın şartlarının hafiflemesiyle birlikte sizleri Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. INTERPOL'ün 89. Genel Kurul Toplantısı'nın ülkelerimiz, halklarımız ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle koronavirüs salgınında hayatını kaybeden INTERPOL mensupları için ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. INTERPOL 194 üyesiyle dünyanın en büyük organizasyonlarından biridir.
Türkiye, INTERPOL'ün öncüsü konumundaki Uluslararası Kriminal Polis Komisyonuna 1930 yılında katılmıştır. Teşkilatın kurucu üyelerinden birisi olarak şimdiye kadar 2 kez genel kurul toplantısına ev sahipliği yaptık. Önce 24. Genel Kurul Toplantısı vesilesiyle 1955 yılında İstanbul'da, ardından da 65. Genel Kurul Toplantısı münasebetiyle 1996 yılında Antalya'da INTERPOL mensuplarını ülkemizde misafir ettik. Teşkilatın bu en önemli etkinliğine tarih, kültür ve medeniyet şehri güzel İstanbul'da 25 yıl sonra yeniden ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Asya, Avrupa ve Afrika'nın merkezinde yer alan ülkemiz farklı güvenlik riskleriyle karşı karşıya bulunmaktadır. PKK terör örgütüne karşı 40 yılı bulan mücadelemize bölgemizdeki istikrarsızlıklar sebebiyle yeni tehditler eklenmiştir.
"DEAŞ'A KARŞI GÖĞÜS GÖĞSE MÜCADELE EDEN VE BU ÖRGÜTÜ HEZİMETE UĞRATAN TEK ÜLKEYİZ"
Türkiye, özellikle komşularımız Suriye ve Irak'taki çatışmalardan en fazla etkilenen ülkelerden biri olmuştur. Halihazırda çeşitli nedenlerle ülkelerinden göçe zorlanan 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere toplam 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. DEAŞ'tan FETÖ'ye, PKK/PYD'den diğer eli kanlı yapılara kadar terörün, terörizmin her çeşidiyle yoğun ve kararlı bir mücadelenin içindeyiz. Aynı şekilde Balkanlardan Kuzey Afrika'ya, Kafkaslardan Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada vuku bulan her gelişmeden doğrudan etkileniyoruz. Bu güvenlik sınamaları karşısında bir taraftan vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü garanti altına alırken diğer taraftan da uluslararası güvenliğe katkıda bulunuyoruz. DEAŞ'a karşı göğüs göğse mücadele eden ve bu örgütü hezimete uğratan tek ülkeyiz. Yabancı terörist savaşçılar konusunda kaynak ülkelere temin ettiğimiz istihbari bilgilerle birçok terör eyleminin önüne geçtik.