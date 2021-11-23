Adana'da DEAŞ'lı teröristin 18 yıla kadar hapis istendi

İddianamede, sanığın kentteki ikametinde ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildiği, Suriye'de de terör örgütü adına çatışmalara katıldığı bildirilerek, Y.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.