Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli Kovid-19 ilacı açıklaması: Ücretsiz olacak!



YERLİ ÜRETİM KOVİD-19 İLACI

Türkiye'de Molnupiravir ilacını yerli olarak üretmek için lisans başvuruları aldıklarını belirten Koca, "Bu dönemde rekabetle, en düşük fiyata mal ederek vatandaşımızı en erken dönemde Molnupiravir ile buluşturmayı hedefliyoruz. Bu da çok uzun sürmeyecek." diye konuştu.

"Sputnik V aşısında son durum nedir?" sorusuna Koca, "Onunla ilgili net bir durum yok. İki farklı dozdan oluştuğu için ilave 400 bin dozdan daha fazla gelmedi. Görüşmeler devam ediyor. Diğer aşılarda bir sıkıntımız yok." yanıtını verdi.