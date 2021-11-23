Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli Kovid-19 ilacı açıklaması: Ücretsiz olacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni dönemde Kovid-19 salgınını kapatmalarla yönetmeyi düşünmediklerini belirterek, "Yeni dönemde kişisel tedbirleri ve özellikle aşıyı son derece önemsiyoruz." dedi.
Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"Sağlık Bakanlığı bünyesinde alınacak 40 bin personele ilişkin detaylar belli oldu mu?" sorusunun yöneltildiği Koca, sınıflandırmanın yapıldığını, bu konuda gelecek günlerde açıklama yapılacağını söyledi.
"Kovid-19 tedavisinde kullanılacak Molnupiravir hapının Türkiye'deki sürecinin" sorulduğu Bakan Koca, salgın döneminde birçok ilacın kullanıldığını, bu ilaçların etkinliğinin süreç içinde belli olduğunu söyledi.
Molnupiravir'in etkili olduğunu gösteren çok sayıda çalışma bulunduğunun altını çizen Koca, Türkiye olarak, vatandaşı erken dönemde bu ilaçlarla tanıştırma noktasında kararlı olduklarını kaydetti.