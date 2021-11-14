Çimento devi Fransız Lafarge’nin PKK ve DEAŞ ile bağlantısında yeni detaylar ortaya çıktı! PKK ve DEAŞ her çimentodan pay alıyormuş!

Belgeselde, Ağustos 2014'te DEAŞ ve PKK'nın yeni bir anlaşmaya gittiği ve anlaşmayla iki terör örgütünün de her çimentodan pay aldığı ortaya konuldu.

Anlaşmaya göre Lafarge'ın PKK ve DEAŞ'ı finanse edeceği ve böylece Suriye'deki fabrikasının açık kalacağı tespitine yer verildi.