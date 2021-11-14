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Çimento devi Fransız Lafarge’nin PKK ve DEAŞ ile bağlantısında yeni detaylar ortaya çıktı! PKK ve DEAŞ her çimentodan pay alıyormuş!

Her fırsatta kendisini özgürlük ve insan hakları karinesi olarak göstermeye çalışan Fransa'nın terör örgütü PKK ve DEAŞ'a desteği gündeme bomba gibi düşmüştü. Çimento devi Lafarge ile DEAŞ ve PKK'nın fonlanmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Ağustos 2014'te DEAŞ ve PKK'nın yeni bir anlaşmaya gittiği ve anlaşmayla iki terör örgütünün de her çimentodan pay aldığı gözler önüne serildi.

14.11.2021 10:10 - Son Güncelleme: 14.11.2021 10:10
Çimento devi Fransız Lafarge’nin PKK ve DEAŞ ile bağlantısında yeni detaylar ortaya çıktı! PKK ve DEAŞ her çimentodan pay alıyormuş!

Belgeselde, Lafarge'ın Fransız casus örgütleri için bir paravan görevi gördüğü, DEAŞ'ın Lafarge'ı önemli bir gelir kaynağı olduğu ve askeri stratejisini geliştirmek için kullandığı ortaya konuldu.

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Çimento devi Fransız Lafarge’nin PKK ve DEAŞ ile bağlantısında yeni detaylar ortaya çıktı! PKK ve DEAŞ her çimentodan pay alıyormuş!

TRT'nin resmi belgelere dayanarak Fransız şirket Lafarge'ın Suriye'de terör örgütleriyle ilişkilerini belgeler ve tanıklıklar üzerinden anlatan The Factory belgeselinin ikinci bölümü, TRT World ve TRT Haber'de yayınlandı.

Çimento devi Fransız Lafarge’nin PKK ve DEAŞ ile bağlantısında yeni detaylar ortaya çıktı! PKK ve DEAŞ her çimentodan pay alıyormuş!

Belgeselde, Ağustos 2014'te DEAŞ ve PKK'nın yeni bir anlaşmaya gittiği ve anlaşmayla iki terör örgütünün de her çimentodan pay aldığı ortaya konuldu.

Anlaşmaya göre Lafarge'ın PKK ve DEAŞ'ı finanse edeceği ve böylece Suriye'deki fabrikasının açık kalacağı tespitine yer verildi.

Çimento devi Fransız Lafarge’nin PKK ve DEAŞ ile bağlantısında yeni detaylar ortaya çıktı! PKK ve DEAŞ her çimentodan pay alıyormuş!

Belgeselde, Fransa'da dönemin Maliye Bakanı Michel Sapin'in bu anlaşmadan haberinin olduğu ise Fransa Maliye Bakanlığının yasal postasından doğruca Sapin'in ofisine gönderilen nottaki "Lafarge'ın DEAŞ'ın finansmanına katkı sunduğu" ifadesiyle ortaya konuldu.

Çimento devi Fransız Lafarge’nin PKK ve DEAŞ ile bağlantısında yeni detaylar ortaya çıktı! PKK ve DEAŞ her çimentodan pay alıyormuş!

Bu süreçte Avrupa Birliği (AB) ve Fransa'nın Lafarge'ı sorgulamamasına dikkat çekilen belgeselde, anlaşmadan birkaç gün sonra DEAŞ'ın Lafarge'ı PKK ile paylaşmak istememesi ve anlaşmadan çekilmesi üzerine, iki terör örgütü arasında Lafarge fabrikasının kontrol mücadelesinin başladığına işaret edildi.

PKK'nın Suriye kolunun görünüşte DEAŞSuriye'nin kuzeyinden sürmek için Kobani'de kanlı bir savaşa giriştiği anlatılan belgeselde, bu mücadelenin asıl nedeninin Lafarge'ın hakimiyet mücadelesi olduğu vurgulandı.

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