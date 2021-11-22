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    • Güncel
    • 22.11.2021 08:04
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    • 22.11.2021 08:04
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    Okullarda 7 günlük ara tatil sona erdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı

    Son dakika haberi... Covid-19 pandemisi nedeniyle 1,5 yıllık aranın ardından yüz yüze eğitime geçilen okullarda 7 günlük ara tatil sona erdi. İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte sabahın ilk saatlerinde trafik yoğunluğu başladı.

    İstanbul’da trafik yoğunluğu

    Covid-19 pandemisi nedeniyle 1,5 yıllık aranın ardından yüz yüze eğitime geçilen okullarda 15 Kasım'da başlayan 7 günlük ara tatil bugün itibariyle sona erdi. İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu başladı.



    Özellikle E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda etkili olan trafik yoğunluğu E-5 Karayolu Halıcıoğlu mevkiinden görüntülendi.

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    Haberler Güncel Okullarda 7 günlük ara tatil sona erdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı
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