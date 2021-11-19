Muhalefet 'ip'leri iyice ele verdi: Kandil ne diyorsa o!

Sabah'ta yer alan habere göre, siyasi kulislerde, "Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığına aday olursa HDP'nin desteğine ihtiyacı olacak. Bu yüzden HDP'nin taleplerine evet demek zorunda hissediyor kendini" yorumları yapılıyor. Başkan Erdoğan, Irak-Suriye tezkere oylamasından sonra yaptığı açıklamada CHP için, "Kandil'in güdümüne nasıl girdiği bir kez daha gözler önüne serildi" demişti.

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