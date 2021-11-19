Muhalefet 'ip'leri iyice ele verdi: Kandil ne diyorsa o!

Terör örgütü PKK ile CHP ve İYİ Parti, hükümete karşı söylem birliğinde buluştu. Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan geçtiğimiz hafta video mesaj yayımlayarak muhalefetin erken seçim konusunda harekete geçmesi gerektiğini söyledi.
Tezkerenin iki parti için 'temel sınav' olduğunu vurgulayan Kalkan, açıklamasında "Muhalefette bir canlanma var. Türkiye, İdlib'den, Libya'dan daha etkin Kuzey Irak'ta. Erdoğan iktidarını indirmeli, dıştan destek verilmeli. Sokakta herkes yürümeli, seçim beklenmemeli. Bu yönetimi çökertmemiz gerekiyor" ifadelerine yer verdi.
Bu açıklamadan bir süre sonra Kılıçdaroğlu ile Akşener önceki gün 'Acil gündem' adı altında bir araya geldi. Toplantı sonrasında, iki partinin ekonomi kurmayları ile değerlendirme yapıldığını söyleyen genel başkanlar erken seçim arzusunu dile getirdi. Akşener de erken seçim konusunda Kandil-CHP ile aynı paralelde buluştu.