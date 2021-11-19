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    Yıllardır seçimlerden hezimetle ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu için TAKVİM o hezimetleri özetledi

    Merkez Bankası faizleri 100 puan indirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da fırsatı ganimet bildi. Klavyeye sarılıp Twitter'dan erken seçim dedi. TAKVİM de Muharrem İnce'nin zihinlere kazınan "çıkmışsın yenmiş" sözüyle hezimetleri özetledi.

    Kemal Bey’in ilk 11’i

    Merkez Bankası faizleri 100 puan indirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da fırsatı ganimet bildi. Klavyeye sarılıp Twitter'dan erken seçim dedi. TAKVİM de Muharrem İnce'nin zihinlere kazınan "çıkmışsın yenmiş" sözüyle hezimetleri özetledi.

    1- ÇIKMIŞSIN YENMİŞ
    12 Eylül 2010 Anayasa Referandumu

    2- ÇIKMIŞSIN YENMİŞ
    12 Haziran 2011 genel seçim

    3- ÇIKMIŞSIN YENMİŞ
    30 Mart 2014 yerel seçim

    4- ÇIKMIŞSIN YENMİŞ
    10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi

    5- ÇIKMIŞSIN YENMİŞ
    7 Haziran 2015 genel seçim

    6- ÇIKMIŞSIN YENMİŞ
    1 Kasım 2015 genel seçim

    7- ÇIKMIŞSIN YENMİŞ
    16 Haziran 2017 Anayasa Referandumu

    8- ÇIKMIŞSIN YENMİŞ
    24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi

    9- ÇIKMIŞSIN YENMİŞ
    24 Haziran 2018 genel seçim

    10- ÇIKMIŞSIN YENMİŞ
    31 Mart 2019 yerel seçim

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    Ankara’da apartmanda patlama
    Haberler Güncel Yıllardır seçimlerden hezimetle ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu için TAKVİM o hezimetleri özetledi
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