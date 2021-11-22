Mali suçlarla mücadele raporuna göre sahte parada İstanbul tefecilikte Ankara ilk sırada yer aldı!

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı'nın 2020 raporu yayımlandı. Raporun sunumunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 41 operasyonla 30 adet ulusal çapta organize suç örgütünün çökertildiğini, terör örgütü PKK başta olmak üzere birçok suç örgütünün finansal açıdan zayıfladığını belirtti. Sabah'ın haberine göre raporda şu bilgiler yer aldı:

YÜZDE 12 DÜŞÜŞ

Mali Suçlarla Mücadele kapsamında 2020'de 17 bin 609 şüpheliye işlem yapıldı, bin 65 şüpheli tutuklandı. 2019'da göre olay sayılarında yüzde 12, şüpheli sayılarında yüzde 21, tutuklu sayılarında yüzde 10 düşüş yaşandı. 357 operasyonda 3 bin 425 şüpheliye işlem yapıldı, 734 şüpheli tutuklandı. 2019'a göre operasyon olay sayılarında yüzde 24, şüpheli sayılarında yüzde 34 ve tutuklu sayılarında yüzde 5 artış yaşandı.