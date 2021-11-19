Kılıçdaroğlu'nun "helalleşeceğiz" açıklaması FETÖ'nün darbeci askerlerine umut oldu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun; "Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleriyle helalleşeceğiz" şeklindeki açıklaması, 15 Temmuz darbe girişimine katılan erbaş, er ve askeri öğrencilerin sayısını gündeme getirdi.



15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KATILAN ASKERLERİN ÜÇTE BİRİ ERBAŞ, ER VE ASKERİ ÖĞRENCİLER

Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nın, 15 Temmuz darbe girişiminden 12 gün sonra yaptığı açıklama yaptığı, darbe girişimine katılan askerlerin üçte birinin erbaş, er ve askeri öğrenciler olduğu öğrenildi.

Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı; 15 Temmuz'daki darbe girişimine 8 bin 651 askeri personelin katıldığını, bunların bin 676'sını erbaş ve erler, bin 214'ünü askeri öğrenciler oluşturduğu açıkladı. 8 bin 651 askeri personelin 2 bin 890'i erbaş, er ve askeri öğrencilerden oluşuyor.