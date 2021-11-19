CHP işi helalleşme! Engin Altay'dan 28 Şubat zihniyetini aratmayan skandal başörtüsü sözleri: "Baş açmakla din elden gitmez"

KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞÖRTÜSÜ SÖZLERİ GEÇMİŞİYLE ÇELİŞTİ

Habertürk canlı yayınında kendisine yöneltilen, "28 Şubat süreci mağdurlarıyla, başörtüsü yüzünden dışlananlarla nasıl helalleşeceksiniz" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Başörtüsü yasağının doğru olmadığını hayatımın her alanında dillendirdim. Onların acılarını anlamalıyız. Aynı tabloların yaşanmaması için gelecekte iyi bir vizyon belirlemeliyiz" dedi.

Kılıçdaroğlu, helalleşmenin kucaklaşma olduğunu ifade ederek, iktidara gelmeleri durumunda başörtülü bir isme bakanlık görevi vereceklerini vurguladı.





"BİR METREKARELİK BEZ PARÇASI"

Kılıçdaroğlu, yıllar önce katıldığı bir televizyon yayınında başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' da demişti.