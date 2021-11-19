CHP işi helalleşme! Engin Altay'dan 28 Şubat zihniyetini aratmayan skandal başörtüsü sözleri: "Baş açmakla din elden gitmez"

CHP'ye yakınlığıyla bilinen TELE 1 kanalında canlı yayında konuşan CHP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay skandal başörtüsü açıklamasında bulundu.
Altay, ''Şunu anlamadık ya, baş açmakla din elden gitmez; baş kapatmakla din elden gitmez. Bunu anlamadık ve anlatamadık.'' ifadelerini kullandı.
CHP Grup Başkanvekili'nin skandal sözleri sosyal medya da büyük tepkiyle karşılandı.
"BAŞÖRTÜLÜLERİ OKULLARA SOKMADIĞINIZ DÖNEMLER GELDİ AKLIMIZA"
Bir sosyal medya kullanıcısı Engin Altay'ın "Baş açmakla din elden gitmez; baş kapatmakla din elden gitmez" sözlerine "Başörtülüleri okullara sokmadığınız zamanlar geldi aklımıza. Ama bu şekil kelime oyunlarıyla oy alamazsınız üstüne bir de PKK terör örgütünün uzantısı olan HDP ile kol kola olduğunuz sürece iktidara gelemezsiniz" ifadeleriyle tepki gösterdi.
"KİMSEYİ İNANDIRAMIYORSUNUZ"
Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Yıllardır milletin başıyla niye oynayıp durdunuz? Günü gelince sorunlar fışkırdı. Şimdi ise ortalığı temizlemeye çalışıyorsunuz kimseyi inandıramıyorsunuz" şeklinde konuştu.