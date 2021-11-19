Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.11.2021 03:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.11.2021 04:16
    ABONE OL

    CHP işi helalleşme! Engin Altay'dan 28 Şubat zihniyetini aratmayan skandal başörtüsü sözleri: "Baş açmakla din elden gitmez"

    CHP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay, yandaş TELE 1'de Uğur Dündar'ın sunduğu 'Demokrasi Arenası' isimli programda başörtüsü ile ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Altay, "Baş açmakla din elden gitmez; baş kapatmakla din elden gitmez" dedi. CHP'li vekilin 28 Şubat dönemini aratmayan bu sözleri 'helalleşme' çıkışının oy için araçsallaştırıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

    CHP işi helalleşme! Skandal başörtüsü sözleri...

    CHP'ye yakınlığıyla bilinen TELE 1 kanalında canlı yayında konuşan CHP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay skandal başörtüsü açıklamasında bulundu.


    Altay, ''Şunu anlamadık ya, baş açmakla din elden gitmez; baş kapatmakla din elden gitmez. Bunu anlamadık ve anlatamadık.'' ifadelerini kullandı.



    CHP Grup Başkanvekili'nin skandal sözleri sosyal medya da büyük tepkiyle karşılandı.

    "BAŞÖRTÜLÜLERİ OKULLARA SOKMADIĞINIZ DÖNEMLER GELDİ AKLIMIZA"
    Bir sosyal medya kullanıcısı Engin Altay'ın "Baş açmakla din elden gitmez; baş kapatmakla din elden gitmez" sözlerine "Başörtülüleri okullara sokmadığınız zamanlar geldi aklımıza. Ama bu şekil kelime oyunlarıyla oy alamazsınız üstüne bir de PKK terör örgütünün uzantısı olan HDP ile kol kola olduğunuz sürece iktidara gelemezsiniz" ifadeleriyle tepki gösterdi.



    "KİMSEYİ İNANDIRAMIYORSUNUZ"
    Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Yıllardır milletin başıyla niye oynayıp durdunuz? Günü gelince sorunlar fışkırdı. Şimdi ise ortalığı temizlemeye çalışıyorsunuz kimseyi inandıramıyorsunuz" şeklinde konuştu.

        KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞÖRTÜSÜ SÖZLERİ GEÇMİŞİYLE ÇELİŞTİ
        Habertürk canlı yayınında kendisine yöneltilen, "28 Şubat süreci mağdurlarıyla, başörtüsü yüzünden dışlananlarla nasıl helalleşeceksiniz" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Başörtüsü yasağının doğru olmadığını hayatımın her alanında dillendirdim. Onların acılarını anlamalıyız. Aynı tabloların yaşanmaması için gelecekte iyi bir vizyon belirlemeliyiz" dedi.

        Kılıçdaroğlu, helalleşmenin kucaklaşma olduğunu ifade ederek, iktidara gelmeleri durumunda başörtülü bir isme bakanlık görevi vereceklerini vurguladı.

        "BİR METREKARELİK BEZ PARÇASI"
        Kılıçdaroğlu, yıllar önce katıldığı bir televizyon yayınında başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' da demişti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa estetik görünüme kavuşuyor
        Haberler Güncel CHP işi helalleşme! Engin Altay'dan 28 Şubat zihniyetini aratmayan skandal başörtüsü sözleri: "Baş açmakla din elden gitmez"
            SON DAKİKA