CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Necati Özkan'a 6 milyonluk ihale kıyağı!

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya ihalesiyle ilgili ortaya çıkan belgede, ihaleyi İmamoğlu'nun sağ kolu ve imaj danışmanı Necati Özkan'ın sahibi bulunduğu Öykü Ajans'ın aldığı görülüyor.









BU NE YAZIK Kİ İLK KIYAK DEĞİL!

İmamoğlu, yakın çalışma ekibinde yer alan Necati Özkan hakkında "Kendisiyle organik bir tanışmamız var. Necati Bey'in profesyonel bir meslek yaşamı var. Benim de kendim olmak gibi bir huyum var. Onun da katkılarıyla önümüzdeki taşları temizlediği bize yol arkadaşlığı yaptığı bir süreç yaşıyoruz altı yıldır" ifadelerini kullanmış ve 6 yıllık birlikteliklerini gündeme düşürmüştü.





Bu yakın ilişki, Özkan'a İBB'deki rant kapılarının açılmasına neden oldu ve Özkan, 710 bin TL'yi şirket kasasına koydu.