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    • Güncel
    • 21.11.2021 06:41
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    • 21.11.2021 06:46
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden Marmara için flaş uyarı! Tüm bölgede etkili olacak! 21-25 Kasım 2021

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Meteorolojiden yapılan açıklamada özellikle Van, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman ve Siirt için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Marmara bölgesi için ise sis ve pus olayının beklendiği duyuruldu. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte il il güncel hava durumu raporu...

    Meteorolojiden Marmara için flaş uyarı! Etkili olacak

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Van, Muş ve Bitlis çevreleri ile Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden zamanla iç ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    MARMARA
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL °C, 13°C
    Parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 13°C
    Parçalı bulutlu

    KOCAELİ °C, 13°C
    Parçalı bulutlu

        EGE
        Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 8°C
        Parçalı bulutlu

        DENİZLİ °C, 15°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA °C, 14°C
        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        ADANA °C, 22°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 21°C
        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 17°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MERSİN °C, 22°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        ANKARA °C, 11°C
        Parçalı bulutlu

        ÇANKIRI °C, 11°C
        Parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 9°C
        Parçalı bulutlu

        KONYA °C, 10°C
        Parçalı bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            BOLU °C, 9°C
            Parçalı bulutlu

            DÜZCE °C, 12°C
            Parçalı bulutlu

            KASTAMONU °C, 6°C
            Parçalı bulutlu

            ZONGULDAK °C, 12°C
            Parçalı bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            AMASYA °C, 9°C
            Parçalı bulutlu

            SAMSUN °C, 13°C
            Parçalı bulutlu

            TOKAT °C, 8°C
            Parçalı bulutlu

            TRABZON °C, 13°C
            Parçalı bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, Van, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 8°C
            Parçalı bulutlu

            KARS °C, 8°C
            Parçalı bulutlu

            MALATYA °C, 9°C
            Parçalı bulutlu

            VAN °C, 10°C
            Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 14°C
            Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

            GAZİANTEP °C, 15°C
            Parçalı bulutlu

            SİİRT °C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

            ŞANLIURFA °C, 15°C
            Parçalı bulutlu


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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden Marmara için flaş uyarı! Tüm bölgede etkili olacak! 21-25 Kasım 2021
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